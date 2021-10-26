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晶華5家餐廳12款吃到飽餐券10月29日開賣！最低6折起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「一泊二食住宿優惠券」以美食饗房客，優惠價5,999元，專業吃貨不容錯過。圖／晶華酒店提供
「一泊二食住宿優惠券」以美食饗房客，優惠價5,999元，專業吃貨不容錯過。圖／晶華酒店提供

降級後最大的餐飲旅遊盛事，就是一年一度的台北國際旅展ITF將於11月5日至8日在南港展覽館開展。每年排隊搶爆的台北晶華酒店餐券，今年提前於線上開賣，由天下第一廳「栢麗廳」自助餐廳領軍，攜手三燔本家、館外義饗食堂、泰市場、故宮晶華推出多款吃到飽餐券，部分商品再享買十送一，最低折扣6折起。線上旅展於10月29日中午12點至11月8日下午7點在官網開賣。

除了晶華旗下5餐廳12款吃到飽餐券外，台北晶華與礁溪晶泉丰旅也攜手推限量版的「雙城假期住宿券」，另有6款優惠住宿券、搭配高鐵車票加購6折優惠，適合趁此入手、規劃年度旅遊。

位於台北晶華酒店一樓的栢麗廳，向來是每年旅展的熱賣指標商品之一，此次線上旅展栢麗廳共推出「栢麗廳平日早餐雙人券」每組1,199元、「栢麗廳平日下午茶雙人券」每組1,499元、「栢麗廳平日下午茶四人券」每組2,899元、「栢麗廳平日午餐雙人券」每組2,099元、「栢麗廳平日午餐四人券」每組3,999元，除了早餐券外其餘品項皆享有買十送一，折扣最低達63折。

位於晶華酒店B3的三燔本家餐廳以日式及鍋物料理聞名，也在每年旅展的熱銷排行之列，此次推出兩款超值餐券，包括「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋雙人放題」每張1,499元、「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋四人放題」每張2,899元、相當於每人725元即可享用無限量供應的頂級肉盤，以及飲品，菜盤及甜品等。

晶華酒店旗下位於信義誠品的泰市場泰式海鮮自助餐廳，以及公館的義饗食堂義式自助餐廳則是以獨具特色的餐飲聞名，旅展餐券有「泰市場平日午餐雙人優惠券」每張1,499元、「泰市場平日午餐四人券」每張2,899元、買十送一，最低達69折。「義饗食堂平日饗樂午晚餐雙人優惠折扣券」每張1,099元、「義饗食堂平日饗樂午晚餐四人優惠折扣券」每張2,099元，折扣下殺7折。

位於故宮博物院旁的故宮晶華則推「平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券」每張1,499元，餐券買十送一，約65折。

此外，台北晶華酒店也推出7項超值住房專案，其中與礁溪晶泉丰旅合作的「雙城假期住宿券」6,999元、以21折創下年度最優惠的價格。買房送餐的「買6000送6000」好評再延長；連住兩天套房的「台北1+1」每張7,999元、以1.2折成為此次旅展的折扣王。

另有主攻家庭客的「全家愛旅行」，以及走團購概念的「三天三夜」都是以最低優惠價格限量出清。12月底前入住加購高鐵車票，再享全台最低6折優惠，北高來回最高每人可省1,192元。

「全家愛旅行住宿優惠券」贈送兩位12歲以下孩童入住，三天兩夜完整的城市度假體驗9,999元。圖／晶華酒店提供
「全家愛旅行住宿優惠券」贈送兩位12歲以下孩童入住，三天兩夜完整的城市度假體驗9,999元。圖／晶華酒店提供
晶華旅展購券，12月底前入住加購高鐵車票，再享全台最低6折優惠。圖／晶華酒店提供
晶華旅展購券，12月底前入住加購高鐵車票，再享全台最低6折優惠。圖／晶華酒店提供
Just Italian義饗食堂也推年度最優惠餐券。圖／晶華酒店提供
Just Italian義饗食堂也推年度最優惠餐券。圖／晶華酒店提供
泰市場海鮮自助餐廳，旅展限定餐券66折起。圖／晶華酒店提供
泰市場海鮮自助餐廳，旅展限定餐券66折起。圖／晶華酒店提供

旅展 酒店 住宿券 晶華

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