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搖滾歌后楊乃文登封 DE BEERS千萬珠寶烘托女王氣場
「搖滾女王」、金曲歌后楊乃文原本預定在9月舉辦睽違多年的演唱會，卻因疫情延期，不過狹著向來強大的舞台氣場與時尚魅力，她登上近期「M’INT 明潮」雜誌封面，配戴多套價值逾千萬的DE BEERS全新Reflections of Nature高級珠寶，色彩斑斕的璀璨天然鑽石原石與拋光美鑽，彰顯這位實力派風格女歌手的獨特個性。雖然籌備多時的演出遇到不可抗力的疫情，不過她在認真防疫的同時也積極生活、保持正面，「如果疫情繼續下去，我們都還是要學習跟它共處，因為生命不能就這樣被限制。」
而這次楊乃文配戴的DE BEERS全新Reflections of Nature高級珠寶系列，則是以品牌5大鑽石發源地為主題的華麗創作，歌頌大自然的鬼斧神工。楊乃文在封面上配戴的Ellesmere Treasure系列以純淨的白鑽描繪加拿大北極圈的埃爾斯米爾島（Ellesmere Island）的原始荒野，以欖尖形和圓形明亮式鑽石點綴勾勒出霜凍柳葉的細緻輪廓。The Okavango Delta系列則以彩鑽原石對比明亮切割白鑽，勾勒出非洲波札那（Botswana）著名生態綠洲的美景。
造型如晴空展翅的禽鳥的系列珠寶，則是受到地球上最古老的納米比沙漠（Namib）啟發，以超高難度的帽簷鑲嵌工藝（cap settings）鑲嵌形狀不一的鑽石原石，營造出華麗的流蘇效果。而楊乃文演繹的最後一套Motlatse Marvel系列，則以暖色鑽石象徵著猛烈的陽光和岩石，與冷色調的鑽石組合，刻畫南非著名峽谷景致，也巧妙呼應出歌后本人外冷內熱的個性。
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