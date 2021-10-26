快訊

AZ第二劑10點手刀開搶！日本第六度贈台疫苗 30萬劑AZ明運抵

民進黨換位子換腦袋 跨時空打臉爭議簿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搖滾歌后楊乃文登封 DE BEERS千萬珠寶烘托女王氣場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
楊乃文配戴DE BEERS鑽石珠寶登上「M'INT 明潮」雜誌封面。圖／DE BEERS提供
楊乃文配戴DE BEERS鑽石珠寶登上「M'INT 明潮」雜誌封面。圖／DE BEERS提供

「搖滾女王」、金曲歌后楊乃文原本預定在9月舉辦睽違多年的演唱會，卻因疫情延期，不過狹著向來強大的舞台氣場與時尚魅力，她登上近期「M’INT 明潮」雜誌封面，配戴多套價值逾千萬的DE BEERS全新Reflections of Nature高級珠寶，色彩斑斕的璀璨天然鑽石原石與拋光美鑽，彰顯這位實力派風格女歌手的獨特個性。雖然籌備多時的演出遇到不可抗力的疫情，不過她在認真防疫的同時也積極生活、保持正面，「如果疫情繼續下去，我們都還是要學習跟它共處，因為生命不能就這樣被限制。」

而這次楊乃文配戴的DE BEERS全新Reflections of Nature高級珠寶系列，則是以品牌5大鑽石發源地為主題的華麗創作，歌頌大自然的鬼斧神工。楊乃文在封面上配戴的Ellesmere Treasure系列以純淨的白鑽描繪加拿大北極圈的埃爾斯米爾島（Ellesmere Island）的原始荒野，以欖尖形和圓形明亮式鑽石點綴勾勒出霜凍柳葉的細緻輪廓。The Okavango Delta系列則以彩鑽原石對比明亮切割白鑽，勾勒出非洲波札那（Botswana）著名生態綠洲的美景。

造型如晴空展翅的禽鳥的系列珠寶，則是受到地球上最古老的納米比沙漠（Namib）啟發，以超高難度的帽簷鑲嵌工藝（cap settings）鑲嵌形狀不一的鑽石原石，營造出華麗的流蘇效果。而楊乃文演繹的最後一套Motlatse Marvel系列，則以暖色鑽石象徵著猛烈的陽光和岩石，與冷色調的鑽石組合，刻畫南非著名峽谷景致，也巧妙呼應出歌后本人外冷內熱的個性。

DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Okavango Grace鑽石圓牌戒指，474萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Okavango Grace鑽石圓牌戒指，474萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Ellesmere Treasure鑽石項鍊，約1,540萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Ellesmere Treasure鑽石項鍊，約1,540萬元。圖／DE BEERS提供
楊乃文配戴DE BEERS鑽石珠寶登上「M'INT 明潮」雜誌封面。圖／DE BEERS提供
楊乃文配戴DE BEERS鑽石珠寶登上「M'INT 明潮」雜誌封面。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder開放式鑽石戒指，約133萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder開放式鑽石戒指，約133萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Motlatse Marvel鑽石圓牌項鍊，約1,630萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Motlatse Marvel鑽石圓牌項鍊，約1,630萬元。圖／DE BEERS提供
DB Classic高級珠寶圓形明亮式鑽石垂墜式密釘鑲耳環訂價約，1,93萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DB Classic高級珠寶圓形明亮式鑽石垂墜式密釘鑲耳環訂價約，1,93萬5,000元。圖／DE BEERS提供
楊乃文配戴DE BEERS鑽石珠寶登上「M'INT 明潮」雜誌封面。圖／DE BEERS提供
楊乃文配戴DE BEERS鑽石珠寶登上「M'INT 明潮」雜誌封面。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder鑽石戒指，約356萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder鑽石戒指，約356萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Okavango Grace鑽石項鍊，約1,870萬萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Okavango Grace鑽石項鍊，約1,870萬萬元。圖／DE BEERS提供
楊乃文配戴DE BEERS鑽石珠寶登上「M'INT 明潮」雜誌封面。圖／DE BEERS提供
楊乃文配戴DE BEERS鑽石珠寶登上「M'INT 明潮」雜誌封面。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder攀緣鑽石耳環，約213萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder攀緣鑽石耳環，約213萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Ellesmere Treasure鑽石戒指，297萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Ellesmere Treasure鑽石戒指，297萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Motlatse Marvel鑽石圓牌戒指，約550萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Motlatse Marvel鑽石圓牌戒指，約550萬元。圖／DE BEERS提供

鑽石 疫情 珠寶

延伸閱讀

陳飛宇黑西裝、珠寶上身 閃亮「登」大人

鑽石、祖母綠當鏡片眼鏡？古印度皇室驚人寶物登蘇富比

珠寶上身巧化蝶？楊冪 VS 溫貞菱 同場賽優雅

TASAKI Atelier高級珠寶首登台 楊謹華流蘇秀優雅動感

相關新聞

徜徉於大地色系的住宅－沉穩調性勾勒家的想像

本案為新成屋的毛胚屋空間，擁有寬敞的空間配置，當初業 主便期許空間能夠擁有寬敞與舒適的氛圍，有鑑於此，設計 師特地採用了開放式的手法規劃，保留通透的空間特性，透 過木質調語彙、沉穩材質的佈展...

馭光敞居 多面採光優勢的雙層寓所

挑高開闊的客廳明亮通透，充分展現多面採光優勢，這棟55 坪雙層寓所是一家三口共同生活的家，設計師從毛胚接手設計，細心體察屋主需求，將公共區域和私領域清楚劃分，一樓規劃客、餐廳及和室方便待客...

從世界50最佳餐廳 看未來國際餐飲

去年因疫情取消了頒獎典禮的「世界50最佳餐廳」（The World's 50 Best Restaurants），今年終...

搖滾歌后楊乃文登封 DE BEERS千萬珠寶烘托女王氣場

「搖滾女王」、金曲歌后楊乃文原本預定在9月舉辦睽違多年的演唱會，卻因疫情延期，不過狹著向來強大的舞台氣場與時尚魅力，她登...

星野虹夕諾雅 食宿極致體驗

由聯合報系有行旅企畫的「星野虹夕諾雅頂級奢華度假villa」行程，帶領旅人入住其中，享受食與宿的極致體驗，還會造訪山那村...

限42天！肯德基「台酒花雕紙包雞」開賣 再抽花雕雞麵

甫於近期推出「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」的「肯德基」，自10月26日起，再與台酒跨界合作，限時推出新品「台酒花雕紙包雞」，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。