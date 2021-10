搖滾歌后楊乃文登封 DE BEERS千萬珠寶烘托女王氣場

「搖滾女王」、金曲歌后楊乃文原本預定在9月舉辦睽違多年的演唱會,卻因疫情延期,不過狹著向來強大的舞台氣場與時尚魅力,她登上近期「M’INT 明潮」雜誌封面,配戴多套價值逾千萬的DE BEERS全新Reflections of Nature高級珠寶,色彩斑斕的璀璨天然鑽石原石與拋光美鑽,彰顯這位實力派風格女歌手的獨特個性。雖然籌備多時的演出遇到不可抗力的疫情,不過她在認真防疫的同時也積極生活、保持正面,「如果疫情繼續下去,我們都還是要學習跟它共處,因為生命不能就這樣被限制。」

而這次楊乃文配戴的DE BEERS全新Reflections of Nature高級珠寶系列,則是以品牌5大鑽石發源地為主題的華麗創作,歌頌大自然的鬼斧神工。楊乃文在封面上配戴的Ellesmere Treasure系列以純淨的白鑽描繪加拿大北極圈的埃爾斯米爾島(Ellesmere Island)的原始荒野,以欖尖形和圓形明亮式鑽石點綴勾勒出霜凍柳葉的細緻輪廓。The Okavango Delta系列則以彩鑽原石對比明亮切割白鑽,勾勒出非洲波札那(Botswana)著名生態綠洲的美景。