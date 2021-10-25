限42天！肯德基「台酒花雕紙包雞」開賣 再抽花雕雞麵

甫於近期推出「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」的「肯德基」，自10月26日起，再與台酒跨界合作，限時推出新品「台酒花雕紙包雞」，將台酒陳年花雕搭配上肯德基紙包雞，帶來溫潤芳香的療癒滋味。購買指定套餐，還有機會抽中「台酒花雕雞麵1個月份」

肯德基「紙包雞」採用獨有的封烤技術，以210˚C溫控蒸烤並行，藉由密封住的鋁箔紙，讓蒸氣循環、保留鮮嫩雞汁與食材原味，乃是店內的人氣餐點之一。相較於過去推出的異國口味，本次限時登場的「肯德基台酒花雕紙包雞」，加入南薑、甘草、薑、當歸、川芎、枸杞等中式藥材，並且添加台酒經典花雕熬煮的花雕醬，創造出濃郁的花雕酒香與台式經典風味；除了雞腿肉外，同時再加上杏鮑菇增添彈性口感，帶給民眾暖心暖胃的微食補感受。