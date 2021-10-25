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吃大閘蟹抽iphone13！信義區享香檳3週年大回饋

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
大閘蟹。圖／Chambistro享香檳海鮮餐酒館提供。
大閘蟹。圖／Chambistro享香檳海鮮餐酒館提供。

位於信義區新光三越A9的Chambistro享香檳海鮮餐酒館，即日起至110年11月30日（二），推出3週年感恩回饋慶。當日不限品項消費滿1,000元，就有機會抽Apple iphone13 128GB手機乙支、奧地利酒杯之王RIEDEL小蘋果精品醒酒器6瓶、漁夫式蒸煮加拿大野生龍蝦單人套餐十套、美國PRIME安格斯10oz肋眼牛排十套、享香檳招牌熱海鮮拼盤十套等大獎，總金額高達10萬元。消費越多，累積抽獎機會越多。

適逢大閘蟹上市，Chambistro享香檳海鮮餐酒館即日起推出正宗太湖A++精品大閘蟹，上桌前放入紫蘇葉藥材清蒸去寒氣，提升大閘蟹特有香氣，隻隻膏黃帶油、香濃肥美，內用大閘蟹980元+10%起，餐廳再招待精選麗絲玲白酒一杯。

享香檳執行長凱薩琳表示：「品嚐大閘蟹的重點是公蟹的『膏』。鮮美蟹膏在10月底、11月初會由黃逐漸轉白，俗稱『白膏』。黃膏香氣濃厚，白膏口感黏密香醇。」

在天氣明顯轉冷的11月，是風味、口感最好的時節。想要在家料理大閘蟹，享香檳也提供頂規活蟹宅送，附簡易精準食譜及紫蘇葉，人人在家都能成為蒸蟹達人；首推6兩半，若預算許可能品嚐到7兩以上，更是令人大呼過癮。

在新光三越台北信義新天地周年慶期間，享香檳也釋出難得優惠，美國PRIME安格斯肋眼牛排10oz原價1200元，優惠期間只要980元。4人同行點指定套餐，即免費贈送價值1680元一整隻「加拿大野生鮮甜龍蝦佐鹽之花脆薯」乙份 或「豪華炸物大四喜拼盤」；凡當月生日壽星到店用餐，再贈「奢華金箔莓果卡士達塔」乙份。

豪華炸物大四喜拼盤。圖／Chambistro享香檳海鮮餐酒館提供。
豪華炸物大四喜拼盤。圖／Chambistro享香檳海鮮餐酒館提供。
享香檳3週年抽大獎。圖／Chambistro享香檳海鮮餐酒館提供。
享香檳3週年抽大獎。圖／Chambistro享香檳海鮮餐酒館提供。
美國安格斯PRIME肋眼牛排。圖／Chambistro享香檳海鮮餐酒館提供。
美國安格斯PRIME肋眼牛排。圖／Chambistro享香檳海鮮餐酒館提供。

大閘蟹 海鮮 套餐

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