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買咖啡送早餐！高雄第一間「客美多咖啡」開幕享9折

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
客美多高雄大立店，乃是高雄首間門市。圖／客美多咖啡提供
客美多高雄大立店，乃是高雄首間門市。圖／客美多咖啡提供

來自日本名古屋的連鎖咖啡「客美多咖啡」（Komeda’s Coffee），將於10月27日進駐高雄大立百貨1樓，乃是品牌自2018年進軍台灣之後，首度插旗高雄。為慶祝新店開幕，凡使用振興五倍券、好食券消費，均可享9折優惠。

名古屋以早餐服務聞名日本，1968年發跡於名古屋的客美多咖啡，店內即提供有咖啡、味噌豬排三明治、漢堡、雞蛋沙拉烤吐司、義大利麵等多元化的餐點，每日早上11:00前，凡點購任一飲品，還可以加贈水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥的厚片吐司一份（3選1），因此很受民眾歡迎。自2018年於台北南京建國路口開設首間台灣門市之後，客美多也不斷拓展，目前包括台北、新北、桃園、台中、台南等地均有門市，也計畫在2022年再拓展10間門市。

高雄大立百貨是高雄首間日式經營管理、現存開業最久的百貨公司，極具指標性意義。即將於10月27日開始試營運的客美多高雄大立店，以綠意、木頭、復古感作為空間設計的核心價值，原木使用比例占裝潢材料4成以上，並透過大面積採光，帶來立體與層次感，具有濃厚的日式風情。為慶祝新店開幕，自試營運起，來店消費使用振興五倍劵、好食劵均可獲得9折優惠。

客美多咖啡將首度進駐高雄，插旗大立百貨。圖／客美多咖啡提供
客美多咖啡將首度進駐高雄，插旗大立百貨。圖／客美多咖啡提供

咖啡 名古屋 日本

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