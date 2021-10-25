時尚品牌挺台灣同志大遊行 推出限定彩虹電繡服務、彩虹包

因應新冠肺炎疫情，一年一度的台灣同志大遊行，調整今年的籌備規劃，改以「線上活動為主，街頭活動為輔」的方式進行，但主辦方預估屆時仍會有13萬人參與。亦有時尚品牌關注這項議題，選在此時推出以LGBTQIA+為象徵的六色彩虹為概念，推出限定周邊商品，藉以呈現品牌立場。

在兩年前，台灣成為亞洲第一個同性合法結婚的國家，這對多年來推動性別平權為主要訴求的台灣同志大遊行，不啻為是空前勝利。即便去年，因為疫情導致參與人數不如以往，但仍舊是亞洲最大的同志盛事。六年以來，都會參與遊行的Gap今年也不免俗的推出各2款的Pride限定布章與電繡圖案，讓彩虹元素融入日常穿搭。Gap秉持著「LOVE FOR ALL，無所不愛」的信念，來支持性別平權，藉由服裝傳遞對多元價值的認同，打造友善社會。

因此，限定布章包含將品牌Logo換上彩虹新裝的「彩虹Logo款」，以及期許社會大眾能理解並接納每個人的不同，看見多元性別樣貌的「彩虹眼鏡款」；電繡則推出彩色愛心串連圖樣，呼應品牌「LOVE FOR ALL」核心。另外，Gap更巧妙地將品牌名融入性別平權精神，推出「Bridge the Gap」圖樣，呼籲大家消除隔閡，無所不愛。品牌還找來知名網紅，也是時常關注同志議題的泰辣Tyla、聖元搶先體驗Pride訂製布章和電繡服務，運用在服飾上，用最時尚的方式與LGBTQIA+站在同一陣線。

不僅是Gap，精品品牌Longchamp也專注到台灣同志大遊行，打造嶄新的Le Pliage Rainbow系列限定包款。Longchamp把象徵性別平權的彩虹旗，結合招牌的奔馬圖騰，運用在被暱稱為「國民包」的經典Le Pliage系列上。特別運用環保再生聚酯帆布作為包身材質，以深灰色包身搭配顯眼的彩虹色彩奔馬刺繡圖騰，並推出手提包及旅行袋兩種尺寸可供選擇，藉此鼓勵大眾勇敢為愛發聲。

網紅泰辣Tyla體驗Pride訂製布章和電繡服務。圖／Gap提供

Longchamp Le Pliage Rainbow 系列旅行袋10,000。圖／Longchamp提供

網紅聖元體驗Pride訂製布章和電繡服務。圖／Gap提供

Longchamp Le Pliage Rainbow 系列手提包8,700元。圖／Longchamp提供