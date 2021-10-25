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台北觀光大使一日店長活動 邀請日本男團FANTASTICS

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
「好久不見‧臺北思念」專區一日店長活動在東京誠品生活日本橋舉辦。 圖/北市觀傳局提供
「好久不見‧臺北思念」專區一日店長活動在東京誠品生活日本橋舉辦。 圖/北市觀傳局提供

北市繼日前宣布年度對日觀光宣傳大使日本人氣男團FANTASTICS from EXILE TRIBE引發關注後，為讓日本民眾能夠更了解臺北觀光魅力，昨（24）日在東京「好久不見•台北思念」專區，舉辦台北觀光大使一日店長活動，傳遞滿滿臺味，一解日本民眾對台北的思念。

昨日在日本東京的誠品生活日本橋「好久不見•台北思念」專區一日店長活動現場特別與台北連線，台北市長柯文哲與觀光傳播局長劉奕霆共同推廣台北市觀光魅力外，更與FANTASTICS趣味互動，將城市品牌「你所未見的台北」與名店合作的伴手禮如郭元益「一片台北」及茶敬茶「遇見禮盒」送給FANTASTICS所有成員，邀請團員品嘗屬於台北的好味道，品味這城市的好風光。

自FANTASTICS擔任台北觀光大使消息宣布後，許多喜歡台北的日本民眾非常關心各項活動，一日店長受日本疫情影響無法讓民眾齊聚參與，但透過IG線上直播約有4,500位粉絲一起參與，引起許多迴響。當天直播結束，「好久不見‧台北思念」台北專區一開館就湧進許多粉絲到場朝聖，以行動支持FANTASTICS及台北。

FANTASTICS成員們在活動中分享許多到訪台北的美好旅遊經驗，對台北101、士林夜市、西門町等觀光景點，留下深刻印象，也對台北的各種美食讚不絕口，尤其是小籠包、珍珠奶茶。團員皆表示喜歡台北，覺得台北人都很溫暖、親切，到哪裡都充滿著笑容，有回到故鄉的感覺。台北整體氛圍很好，也有很多不同種類的商店，怎麼逛都逛不膩，還有豐富的美食，是個很有活力的地方，也希望在國境開放後，首選再到台北旅遊。

除了一日店長活動外，11月觀傳局將再與FANTASTICS合作，於日本「好久不見•台北思念」專區現場進行台北味直送的開箱直播，由在台北的觀光傳播局局長劉奕霆與在東京的FANTASTICS成員互相分享台北味的戰利品，希望能引發日本民眾旅遊想像，在未來國境開放後想手刀來台北觀光旅遊。

台北市最近主推的旅遊主題包含：台北大縱走、三貓、無圍牆博物館及老房子運動，多樣結合靜與動之旅遊主題，期待疫情趨緩後，能夠吸引國內外旅客的目光，發現不一樣的台北魅力。

柯文哲與劉奕霆致贈伴手禮給FANTASTICS，「一片台北」是「台北文山包種茶」與「台北美好時光冠軍咖啡」兩種不同的餅乾。「遇見」禮盒是結合花in台北概念，搭配手工茶香蛋捲，融入台北鐵觀音的碳焙香。 圖/北市觀傳局提供
柯文哲與劉奕霆致贈伴手禮給FANTASTICS，「一片台北」是「台北文山包種茶」與「台北美好時光冠軍咖啡」兩種不同的餅乾。「遇見」禮盒是結合花in台北概念，搭配手工茶香蛋捲，融入台北鐵觀音的碳焙香。 圖/北市觀傳局提供

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