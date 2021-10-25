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古今雪莉桶交匯 格蘭哥尼50年全球限量150瓶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭哥尼特別準備25毫升瓶裝迷你酒暗藏在木盒底部，讓藏家也能在收購的第一時間品嚐。圖／台灣麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭哥尼特別準備25毫升瓶裝迷你酒暗藏在木盒底部，讓藏家也能在收購的第一時間品嚐。圖／台灣麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭最慢速蒸餾的酒廠格蘭哥尼，首次推出50年以上的珍稀酒款，帶來藏家眼中必收藏的雪莉桶威士忌的極致之作——格蘭哥尼50年，全球限量150瓶，限量在台上市，單瓶售價90萬元。

格蘭哥尼酒廠的精工慢藝傳承將近兩世紀，卻於此時才首次推出50年酒款，可見首發版格蘭哥尼50年的稀少及尊貴。特別選用手工打造的水晶酒瓶，瓶頭及瓶身刻有格蘭哥尼酒廠代表性的野雁圖紋，並在瓶底壓刻了獨一無二的瓶身編號及「MMXX」的羅馬數字符號，神秘而直接地帶出裝瓶年份——2020。搭配金屬鑲嵌直條木紋的高質感木製禮盒，從裡到外皆呼應著格蘭哥尼五十年的工藝高度所在。

許多威士忌藏家都已對這款珍稀之作虎視眈眈，準備將其納入收藏名單內；華人威士忌首席收藏家林仁博更表示：「這支是無比珍稀的首發，也就是第一版的格蘭哥尼50年，我只花一秒就決定收藏。」

格蘭哥尼也希望能滿足藏家想一探佳釀的渴求與好奇心，特別準備了25毫升的瓶裝迷你酒暗藏在木盒底部，讓藏家也能在收購的第一時間，品嚐何謂「雪莉桶威士忌極致之作」。

身為格蘭哥尼旗下最高年份的酒款，格蘭哥尼50年充分展現出雪莉桶威士忌所能達到最完美的風味。在1968年釀製初期，酒液沉浸於自1833年來、酒廠堅持選用的傳統歐洲橡木雪莉桶中熟成。隨著蘇格蘭威士忌銷售逐步成長，雪莉桶取得愈趨競爭，格蘭哥尼酒廠為了取得更加優質的雪莉桶來源，決定不惜成本，建立雪莉桶供應鏈，打造屬於格蘭哥尼的訂製雪莉桶。

就在1997年時，選擇將酒液移至格蘭哥尼專屬的訂製雪莉桶中，熟成至今。 這條從傳統走向訂製的路程，讓原本就以雪莉桶風味見長的格蘭哥尼，風味更臻獨特且成熟。

打開年份隆重的50年，欣賞著格蘭哥尼一貫以自然酒色裝瓶的堅持，酒體深邃的紅寶石光澤，曠時雪莉桶熟成幻化出奢華氣息，極為醇厚的口感與橡木桶氣息，悠長而無限擴散的尾韻，令這款古今雪莉桶交匯之作，成為高年份威士忌中，罕見且值得珍藏的時光藝術品。

格蘭哥尼50年，酒精濃度45.8%，全球限量150瓶，限量在台上市，單瓶售價90萬元。圖／台灣麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭哥尼50年，酒精濃度45.8%，全球限量150瓶，限量在台上市，單瓶售價90萬元。圖／台灣麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭哥尼50年這款古今雪莉桶交匯之作，成為高年份威士忌中，罕見的時光藝術品。圖／台灣麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭哥尼50年這款古今雪莉桶交匯之作，成為高年份威士忌中，罕見的時光藝術品。圖／台灣麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
華人威士忌首席收藏家林仁博表示：「這支是無比珍稀的首發，也就是第一版的格蘭哥尼50年，我只花一秒就決定收藏」。圖／台灣麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
華人威士忌首席收藏家林仁博表示：「這支是無比珍稀的首發，也就是第一版的格蘭哥尼50年，我只花一秒就決定收藏」。圖／台灣麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 1968

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