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限時3天優惠萬元有找 realme雷射掃拖機器人買再送配件

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
realme家居生態系再添新軍，realme 55吋SLED Android智慧連網顯示器售價19,990元，10月25日至10月27日預購可享現折2,000元優惠。圖／realme提供
realme家居生態系再添新軍，realme 55吋SLED Android智慧連網顯示器售價19,990元，10月25日至10月27日預購可享現折2,000元優惠。圖／realme提供

五倍券帶動購物買氣，順勢為年底購物大節雙11暖身，各品牌近期也紛紛推出新品搶客。近期陸續多款家居生態系產品的realme，宣布再推出realme TechLife雷射掃拖機器人Pro、realme 55吋SLED Android智慧連網顯示器和realme 50吋4K Android智慧連網顯示器3款新品，積極落實品牌今年提出的全新AIoT佈局。

realme TechLife雷射掃拖機器人Pro為首款在台推出的realme TechLife產品，代號「地表小黑洞」，外觀以鏡面黑搭配品牌經典黃色點綴，搭載LiDAR光學雷射偵測與導航技術，360度即時雷射掃描，繪製出精準度高達98%空間地圖，支援最高5張地圖的空間記憶；還擁有同級最多的38組高精準感測器，能智慧識別地毯或牆角等較難清掃的場域並自動調節清潔力，提供4檔、最高3,000Pa超大吸力，於清掃過程中智慧提高吸力有效避免髒污殘留。串聯realme Link App還可進一步精密合併、分割或設置虛擬牆等客製化清掃區域，也可自訂清潔計劃，並支援Google助理和Alexa智慧語音控制。拖地清潔力表現上，則搭載智慧電控水箱，精密調配4檔出水速度，並加入專業Y型拖地軌跡技術，模擬人工拖地方式來回雙向擦拭地面，達到扎實的清潔效果。

realme TechLife雷射掃拖機器人Pro售價12,990元，購機即附贈價值1,499元拖地套組，內含可拆式二合一水箱和抹布、濾網等配件，10月25日至10月27日於線上通路購機，享開賣快閃超甜搶購價僅9,999元；線下可至realme品牌專櫃體驗實機，10月30日與10月31日購機同享優惠價9,999元。

另外，因應居家防疫而熱賣的智慧聯網顯示器產品，realme也再推大尺寸款滿足用戶需求，分別為擁有頂級視覺享受的realme 55吋SLED Android智慧連網顯示器和影院級聽覺體驗的realme 50吋4K Android智慧連網顯示器，皆具有便利的智慧串流功能，內建Android TV系統和YouTube、Netflix等豐富的影音選擇，其中realme 50吋4K Android智慧連網顯示器內建複數麥克風矩陣，只需對著顯示器呼喚「Ok Google」，內建麥克風即可識別語音指令，而無須另外拿起智慧遙控器，一聲令下即能以顯示器做為家中的智慧控制中心。

智慧連網顯示器內建Android TV和豐富的影音選擇，遊戲、音樂等應用程式均可至Google Play商店下載，為用戶帶來一機到位的娛樂體驗。記者黃筱晴／攝影
智慧連網顯示器內建Android TV和豐富的影音選擇，遊戲、音樂等應用程式均可至Google Play商店下載，為用戶帶來一機到位的娛樂體驗。記者黃筱晴／攝影
realme TechLife雷射掃拖機器人Pro可順應不同清潔需求提供4檔吸力調節，最高3000Pa超強模式輕鬆吸起地面上各種髒污。記者黃筱晴／攝影
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realme 50吋4K Android智慧連網顯示器內建麥克風，只需對著顯示器呼喚Google助理即可執行各種語音指令操控電視功能。記者黃筱晴／攝影
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realme預告將於雙11檔期再推出空氣清淨機新品。記者黃筱晴／攝影
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realme TechLife雷射掃拖機器人Pro購機即附贈價值1,499元拖地套組，內含可拆式二合一水箱和抹布、濾網等配件，10月25日至10月27日於線上通路購機，享開賣快閃超甜搶購價僅9,999元。記者黃筱晴／攝影
realme TechLife雷射掃拖機器人Pro購機即附贈價值1,499元拖地套組，內含可拆式二合一水箱和抹布、濾網等配件，10月25日至10月27日於線上通路購機，享開賣快閃超甜搶購價僅9,999元。記者黃筱晴／攝影
realme 50吋4K Android智慧連網顯示器售價16,990元。記者黃筱晴／攝影
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