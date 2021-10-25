奈良美智特展要來台南了！11月8日起開放線上預約

受到歡迎的日本當代藝術家奈良美智特展要到台南了！繼在台北與高雄展出，這項特展的最終站，將在11月16日至明年2月13日，移師到台南市立美術館1館展出。展覽免票入場，全面採線上預約制，每場次額滿為止，並將自11月08日下午一點鐘開放首波參觀梯次預約，展覽相關資訊請詳特展官方粉絲頁與文總、南美館官網。

南美館表示，這項特展是為感謝台灣捐贈口罩給日本，及對311東日本大地震的關懷與協助，從今年3月起在台展開，期間雖然遭遇台灣新冠肺炎疫情，但仍吸引許多觀眾參與。

南美館說，台南最終展將以2021年初完成的《微熱少女Slight Fever》為主視覺，邀請民眾一同見證奈良創作的成長與變化。展品將包含首度海外展出的《月光小姐 Miss Moonlight》、特別為台灣創作的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》等台北站53件展品，另外高雄站首度公開的素描作品、繪於紙板上的《山子姊姊Yamako Sister/older》與《山子妹妹Yamako Sister/younger》、奈良親自拍攝的《旅行的山子 Traveling Yamako》系列15件攝影作品，以及《微熱少女Slight Fever》等新作。

多次來到台灣的奈良美智曾發表她對台南的看法，表示「我覺得在數度造訪的台灣城市裡，台南的城市規格和街道風景和自己最合得來。我想那是因為，若台北和高雄讓人覺得像是東京和大阪的話，台南的某些地方讓我感受到像是我自己故鄉的地方城市弘前的親密感。」也曾說當她看到南美館1館的空間照片時，便感覺到「經歷時間洗禮的空間之美」，並確定了「要在那邊讓大家看我的作品」。

壓軸場台南站主視覺《微熱少女Slight Fever》在來台展出之前，僅在東京的Yutaka Kikutake Gallery、由奈良自己企劃的展覽《YOUTH》中展出，隨即運來台灣，因此台灣也是《微熱少女》首次海外曝光。

奈良美智認為，《微熱少女》與過去的作品有著明顯的不同，她畫出了比以往的小女孩稍微成熟一點的樣貌，「我自己也還不太清楚為什麼，但覺得畫出來的樣子彷彿是向孩童時代的過去告別，走向青春期和青年時代。不過，這不是什麼傷感的事，我發現我反而變得能夠意識到這是可以用俯瞰的角度來看自我的一種成長。」由這幅畫作為台南站主視覺，也象徵著臺南將成為藝術家作品邁向下一個成長里程碑的見證者。

台南「奈良美智特展」展覽由中華文化總會、台南市美術館、Yoshitomo Nara Foundation ( Japan General Incorporated Foundation ) 共同主辦，文化部、公益財團法人日本台灣交流協會、台南市政府協力籌畫。