快訊

陽明交大校歌「難產」 找校友黃國倫還請滾石風潮大咖助陣

陳柏惟罷免案之後 台灣政治極化的開端？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奈良美智特展要來台南了！11月8日起開放線上預約

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
奈良美智特展最終站將在11月16日至明年2月13日在台南美術館1館展出。圖／南美館提供
奈良美智特展最終站將在11月16日至明年2月13日在台南美術館1館展出。圖／南美館提供

受到歡迎的日本當代藝術家奈良美智特展要到台南了！繼在台北與高雄展出，這項特展的最終站，將在11月16日至明年2月13日，移師到台南市立美術館1館展出。展覽免票入場，全面採線上預約制，每場次額滿為止，並將自11月08日下午一點鐘開放首波參觀梯次預約，展覽相關資訊請詳特展官方粉絲頁與文總、南美館官網。

南美館表示，這項特展是為感謝台灣捐贈口罩給日本，及對311東日本大地震的關懷與協助，從今年3月起在台展開，期間雖然遭遇台灣新冠肺炎疫情，但仍吸引許多觀眾參與。

南美館說，台南最終展將以2021年初完成的《微熱少女Slight Fever》為主視覺，邀請民眾一同見證奈良創作的成長與變化。展品將包含首度海外展出的《月光小姐 Miss Moonlight》、特別為台灣創作的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》等台北站53件展品，另外高雄站首度公開的素描作品、繪於紙板上的《山子姊姊Yamako Sister/older》與《山子妹妹Yamako Sister/younger》、奈良親自拍攝的《旅行的山子 Traveling Yamako》系列15件攝影作品，以及《微熱少女Slight Fever》等新作。

多次來到台灣的奈良美智曾發表她對台南的看法，表示「我覺得在數度造訪的台灣城市裡，台南的城市規格和街道風景和自己最合得來。我想那是因為，若台北和高雄讓人覺得像是東京和大阪的話，台南的某些地方讓我感受到像是我自己故鄉的地方城市弘前的親密感。」也曾說當她看到南美館1館的空間照片時，便感覺到「經歷時間洗禮的空間之美」，並確定了「要在那邊讓大家看我的作品」。

壓軸場台南站主視覺《微熱少女Slight Fever》在來台展出之前，僅在東京的Yutaka Kikutake Gallery、由奈良自己企劃的展覽《YOUTH》中展出，隨即運來台灣，因此台灣也是《微熱少女》首次海外曝光。

奈良美智認為，《微熱少女》與過去的作品有著明顯的不同，她畫出了比以往的小女孩稍微成熟一點的樣貌，「我自己也還不太清楚為什麼，但覺得畫出來的樣子彷彿是向孩童時代的過去告別，走向青春期和青年時代。不過，這不是什麼傷感的事，我發現我反而變得能夠意識到這是可以用俯瞰的角度來看自我的一種成長。」由這幅畫作為台南站主視覺，也象徵著臺南將成為藝術家作品邁向下一個成長里程碑的見證者。

台南「奈良美智特展」展覽由中華文化總會、台南市美術館、Yoshitomo Nara Foundation ( Japan General Incorporated Foundation ) 共同主辦，文化部、公益財團法人日本台灣交流協會、台南市政府協力籌畫。

台南 奈良美智 日本台灣交流協會

延伸閱讀

婦女庇護大會蔡英文台上講性平 攝助竟在樓梯間性侵少女

最年輕得主！她畫出慾望奪15萬大獎 作品獲美術館典藏

高二女與男師車內燒炭亡 少女家屬提告、男師將解剖

北勢溪搜尋2失蹤者 上午找到後背包 確認陳姓少女所有

相關新聞

理性美感薰陶設計 斜槓經營品牌核心

盛夏午後，苗栗苑裡的農村稻田，隨著陽光漫溢，為人生最美好的時刻，而這也是 清筑設計 許清皓 設計總監 學齡時，每天都能看見的風景，處於大自然環境、被傳統的老屋祖厝包圍，讓他與純樸的一草一木、土地有著深深連結，並綿延至往後的室內設計路。

限時3天優惠萬元有找 realme雷射掃拖機器人買再送配件

五倍券帶動購物買氣，順勢為年底購物大節雙11暖身，各品牌近期也紛紛推出新品搶客。近期陸續多款家居生態系產品的realme...

奈良美智特展要來台南了！11月8日起開放線上預約

受到歡迎的日本當代藝術家奈良美智特展要到台南了！繼在台北與高雄展出，這項特展的最終站，將在11月16日至明年2月13日，...

唯一亞洲代表！吳寶春奪「潘尼朵妮世界盃」特別獎

倍受烘焙業期待的第二屆義大利「潘尼朵妮世界盃大賽」（The Panettone World Championship），...

吃得到芋泥＋芋頭丁！日香打造「特濃芋生吐司」

富錦樹旗下的「日香高級吐司專門店」（niko bakery），本季以芋頭泥、芋頭丁為內餡，全新推出「極香 特濃芋生吐司」，...

蔡依林化身甜美小公主 玫瑰印花就是這麼浪漫

玫瑰印花是許多設計師喜愛的圖騰，無論是彩色或黑白，都能呈現出浪漫優雅的時尚氛圍。台灣品牌FABIANA C本季把玫瑰和草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。