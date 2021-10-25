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teamLab未來遊樂園、家扶基金會 25日起Yahoo!拍賣公益彩繪競標傳愛

聯合新聞網 / 聯合數位文創
33位名人彩繪創作集合照。圖／聯合數位文創提供
33位名人彩繪創作集合照。圖／聯合數位文創提供

藝人炎亞綸、吳姍儒、李千那、夏于喬、溫昇豪，插畫家消極男子、溫蒂妮小姐等33位名人共襄盛舉，即日起於yahoo!拍賣競標，歡迎民眾藝起讓心中的愛用最簡單方式傳遞出去，競標所得將全數捐給家扶基金會「用愛包圍」服務計畫。

范少勳以第一次嘗試不同的活動妝髮為創作概念彩繪企鵝。圖／聯合數位文創提供
范少勳以第一次嘗試不同的活動妝髮為創作概念彩繪企鵝。圖／聯合數位文創提供

現正士林科教館展出、來自日本的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，強調不論對大人或小孩，都能把個人活動變成共創，經由大家一起互動、影響，打造獨一無二的空間，因此teamLab未來遊樂園也特別攜手家扶基金會，發起「公益彩繪創作Challenge」，邀請對社會有正面影響力的名人，使用teamLab展場內提供的著色紙，親手彩繪出屬於自己的特色動物，響應藝人包括吳姍儒、李千那、夏于喬、炎亞綸、范少勳、溫昇豪、陳艾琳、郭源元、鬼鬼吳映潔、張景嵐、林逸欣、林嘉綺、樂樂程予希、Crispy脆樂團丁丁、彭千祐、林書煒；童星胖球、斯拉、吳以涵、白潤音；親子部落客日日甜甜；插畫家消極男子、翻白眼吧！溫蒂妮小姐、貓小姐Ms.Cat、毛毛蟲、老闆這魚、天天好事、阿喵菜市場、麵包樹、尼胖、Yufish、懶散兔與啾先生、米乾黏在鍋蓋上。

所有名人們費盡心思的簽名親手彩繪，即日起至11/3於Yahoo!拍賣進行公益競標，粉絲們不僅可以收藏喜歡名人的親筆真跡，還可以做公益幫助弱勢家庭小朋友，一舉兩得的機會可千萬不要錯過，競標全數所得將捐給家扶基金會「用愛包圍」服務計畫。

不僅如此，所有名人們所彩繪的動物，也會不定時出現在「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」的展場投影上，歡迎粉絲們進場尋找牠們的蹤影，與牠互動拍照，也可以畫出屬於自已的獨特動物後再與之產生連結，創造更積極有趣的互動體驗。

teamLab未來遊樂園、家扶基金會 公益彩繪競標 攜手傳遞愛

競標平台：Yahoo!拍賣 家扶基金會公益拍賣 https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y2697235187

競標日期：2021/10/25(一)~11/3(三)

家扶基金會 遊樂園 插畫家

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