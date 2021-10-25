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全台首場大型魔幻演唱會12月開演 力邀金曲歌手「ABAO阿爆」
金曲歌手「ABAO阿爆（阿仍仍）」十二月四日將於台北「双融域 AMBI SPACE ONE」舉辦全台首場大型魔幻森林演唱會「聲．森不息」，是一場以8K立體製程，結合數位投影方式進行的虛擬演唱會，將突破場域限制，為娛樂科技、視覺體驗推上新高峰，即日起開放售票。
「聲．森不息」魔幻森林演唱會是全台首場以森林為主題的虛擬演唱會，邀請金曲獎奪三項大獎的實力派歌手「ABAO阿爆（阿仍仍）」挑梁演出，溫柔、強悍的嗓音及穿透力完美詮釋「魔幻森林」的意象，歌曲與大自然場景結合，穿插原住民母語呢喃著大地的故事，為演出最大亮點之一。
此次阿爆將以虛擬影像現身，搭配國內外知名金獎團隊Funique VR Studio策畫，經高階影視技術後製而成，帶給觀眾全景包覆的立體視覺。技術團隊走訪台灣十三處大自然秘境，以180度攝影、疊加背景及特效，再透過8K立體製程，產生高畫質影像投影，誕生七個立體森林的魔幻奇景，聲音工程則採用專業度更高的「720度空間聲響」重建展演現場，依照實際場域大小控制聲波反射的頻率，達到沉浸式體驗的效果。
本場ABAO阿爆虛擬演唱會於高規格全沉浸展演場域「双融域 AMBI SPACE ONE」開演，位於台北101的全新智能場域，五面沉浸投影，觀眾有如「螞蟻般」視角探索偌大的奇幻森林境地。
不斷為藝文展演努力的udnFunLife聯合數位文創與8K立體VR影視技術領導者Funique VR Studio共同主辦「聲．森不息」ABAO阿爆魔幻森林演唱會，今年十二月四日於「双融域 AMBI SPACE ONE」演出，即日起開放售票，名額有限，購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00~18:00）。
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