唯一亞洲代表！吳寶春奪「潘尼朵妮世界盃」特別獎

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「潘尼朵妮」乃是義大利代表性的國民麵包。圖／擷取自吳寶春麥方店
「潘尼朵妮」乃是義大利代表性的國民麵包。圖／擷取自吳寶春麥方店

倍受烘焙業期待的第二屆義大利「潘尼朵妮世界盃大賽」（The Panettone World Championship），甫於義大利時間10月24日下午公佈，其中吳寶春不僅是入圍最終20人名單的唯一亞洲暨台灣代表，最終也在評選中獲得「特別獎」，顯示出台灣的烘焙實力。

「潘尼朵妮麵包」（Panetton）乃是義大利極具代表性的國民麵包，特色是加入糖漬橘皮丁與葡萄乾等元素，散發出濃郁奶香與果乾氣息，為義大利人在聖誕節必吃的傳統蛋糕，故坊間常稱為聖誕麵包、水果麵包。在本次邁入第二屆的「潘尼朵妮世界盃大賽」中，吳寶春先於新加坡舉辦的初賽中擊敗多國選手脫穎而出，經過一連串的過關斬將後，更順利進入最終的20人名單。除了吳寶春以及來自阿根廷的Alfonso Rodriguez Juan Manuel之外，20人名單的其餘18名選手均是義大利選手。

吳寶春過去曾帶領團隊，向義大利「潘尼朵妮教父」Rolando Morandin學習潘尼朵妮的技法，而在此次的賽事中，不僅是唯一的亞洲代表，最終更拿下了「特別獎」的殊榮。對此結果，許多網友也至粉絲團祝賀，表示「恭喜恭喜」、「您們好棒！台灣之光」

吳寶春團隊在本次的「潘尼朵妮世界盃大賽」中，獲得特別獎的肯定。圖／擷取自吳寶春麥方店
吳寶春團隊在本次的「潘尼朵妮世界盃大賽」中，獲得特別獎的肯定。圖／擷取自吳寶春麥方店
吳寶春是本屆「潘尼朵妮世界盃大賽」唯一的亞洲代表。圖／擷取自活動官網
吳寶春是本屆「潘尼朵妮世界盃大賽」唯一的亞洲代表。圖／擷取自活動官網

義大利 吳寶春 麵包

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