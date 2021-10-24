唯一亞洲代表！吳寶春奪「潘尼朵妮世界盃」特別獎

倍受烘焙業期待的第二屆義大利「潘尼朵妮世界盃大賽」（The Panettone World Championship），甫於義大利時間10月24日下午公佈，其中吳寶春不僅是入圍最終20人名單的唯一亞洲暨台灣代表，最終也在評選中獲得「特別獎」，顯示出台灣的烘焙實力。

「潘尼朵妮麵包」（Panetton）乃是義大利極具代表性的國民麵包，特色是加入糖漬橘皮丁與葡萄乾等元素，散發出濃郁奶香與果乾氣息，為義大利人在聖誕節必吃的傳統蛋糕，故坊間常稱為聖誕麵包、水果麵包。在本次邁入第二屆的「潘尼朵妮世界盃大賽」中，吳寶春先於新加坡舉辦的初賽中擊敗多國選手脫穎而出，經過一連串的過關斬將後，更順利進入最終的20人名單。除了吳寶春以及來自阿根廷的Alfonso Rodriguez Juan Manuel之外，20人名單的其餘18名選手均是義大利選手。