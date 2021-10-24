唯一亞洲代表！吳寶春奪「潘尼朵妮世界盃」特別獎
倍受烘焙業期待的第二屆義大利「潘尼朵妮世界盃大賽」（The Panettone World Championship），甫於義大利時間10月24日下午公佈，其中吳寶春不僅是入圍最終20人名單的唯一亞洲暨台灣代表，最終也在評選中獲得「特別獎」，顯示出台灣的烘焙實力。
「潘尼朵妮麵包」（Panetton）乃是義大利極具代表性的國民麵包，特色是加入糖漬橘皮丁與葡萄乾等元素，散發出濃郁奶香與果乾氣息，為義大利人在聖誕節必吃的傳統蛋糕，故坊間常稱為聖誕麵包、水果麵包。在本次邁入第二屆的「潘尼朵妮世界盃大賽」中，吳寶春先於新加坡舉辦的初賽中擊敗多國選手脫穎而出，經過一連串的過關斬將後，更順利進入最終的20人名單。除了吳寶春以及來自阿根廷的Alfonso Rodriguez Juan Manuel之外，20人名單的其餘18名選手均是義大利選手。
吳寶春過去曾帶領團隊，向義大利「潘尼朵妮教父」Rolando Morandin學習潘尼朵妮的技法，而在此次的賽事中，不僅是唯一的亞洲代表，最終更拿下了「特別獎」的殊榮。對此結果，許多網友也至粉絲團祝賀，表示「恭喜恭喜」、「您們好棒！台灣之光」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言