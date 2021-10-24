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蔡依林化身甜美小公主 玫瑰印花就是這麼浪漫
玫瑰印花是許多設計師喜愛的圖騰，無論是彩色或黑白，都能呈現出浪漫優雅的時尚氛圍。台灣品牌FABIANA C本季把玫瑰和草莓結合再一起，用兩大備受女性喜愛的元素打造甜美氣息。而靈感源自美國詩人艾蜜莉狄金森的MSGM早秋女裝，也把她最喜愛的玫瑰花用在系列服裝上，作為黑白典雅的印花圖騰，展現氣質文藝風。
FABIANA C是由設計師Fabiana Chang於2017年創立的同名品牌，其前身FABITORIA在2012年初曾登上國際舞台，更受到時尚部落客像是Susie Bubble的喜愛。主打印花設計，並結合女性化的剪裁，總能喚起消費者的少女心。
蔡依林之前就曾穿上FABIANA C的草莓玫瑰泡泡袖連衣裙，這身服裝以高腰剪裁搭配浪漫大裙擺，夢幻可愛。栩栩如生的草莓與玫瑰印花加上很有公主風采的泡泡袖，更加甜美，領口還可變成一字領打造露肩造型。
而MSGM 2021 早秋女裝則是以美國詩人艾蜜莉狄金森作為創作靈感，除了以她的詩作《黎明》發展出本季主題外，也運用狄金森最喜愛的玫瑰花打造黑白印花，呈現穩重而堅毅的精神，同時也暗示著「黑夜將盡而黎明即將到來，我們要懷抱希望」之意。服裝上同時運用褶皺、垂墜等立體剪裁設計，呼應了花朵的自然型態。此外，T恤、帽T上也加入了刺繡小玫瑰點綴，其手法正是呼應艾蜜莉狄金森總在創作完成後將詩歌一字一句地刺繡進小冊子裡，充滿細節與巧思。丹寧外套則是以雷射技術呈現滿版玫瑰印花，在個性中注入浪漫氣息。
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