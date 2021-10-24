蔡依林化身甜美小公主 玫瑰印花就是這麼浪漫

玫瑰印花是許多設計師喜愛的圖騰，無論是彩色或黑白，都能呈現出浪漫優雅的時尚氛圍。台灣品牌FABIANA C本季把玫瑰和草莓結合再一起，用兩大備受女性喜愛的元素打造甜美氣息。而靈感源自美國詩人艾蜜莉狄金森的MSGM早秋女裝，也把她最喜愛的玫瑰花用在系列服裝上，作為黑白典雅的印花圖騰，展現氣質文藝風。

FABIANA C是由設計師Fabiana Chang於2017年創立的同名品牌，其前身FABITORIA在2012年初曾登上國際舞台，更受到時尚部落客像是Susie Bubble的喜愛。主打印花設計，並結合女性化的剪裁，總能喚起消費者的少女心。

蔡依林之前就曾穿上FABIANA C的草莓玫瑰泡泡袖連衣裙，這身服裝以高腰剪裁搭配浪漫大裙擺，夢幻可愛。栩栩如生的草莓與玫瑰印花加上很有公主風采的泡泡袖，更加甜美，領口還可變成一字領打造露肩造型。