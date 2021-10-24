500案內所／時尚二手市集愛美愛地球！明星熱烈接棒

青年讀本「500輯」開設期間限定店「500案內所」今（10月24）日於微涼細雨中熱烈登場！由5位時時尚編輯與造型師一起帶來眾所期盼的「時尚潮流二手市集」，炒熱現場氣氛、民眾互動踴躍，穿戴個性潮流衣飾的同時也響應愛地球的永續精神。同時快閃名店「台南來了」，則為現場川流的消費者帶來台南在地的玉子燒、三料湯，提供這個天氣最暖心的家鄉味！

扛來兩大箱私房家私的造型師amanda劉紀範，針對時下質感青年精選自己私物中搭配性最高的衣物，包括中性剪裁、設置有點街頭潮流氣息的年輕服飾，一早尚未開幕就吸引許多現場工作人員現場逛起來了。而不同風格的時尚人士選物，滿足現場民眾的購物需求。

從創開初期就相當關注「500輯」的知名KOL李光爵特地蒞臨實體限定店，而王瞳、艾成、女F4的Amy等藝人也都風雨無阻來參與這個熱鬧的時尚市集。

下週500案內所則將帶來閃耀著星光的快閃活動。出道17年的藝人炎亞綸，首度自創品牌「火火選物，只選生火好物」，藉由選品和自產食品，與大家分享美味。下週10月30、31兩日將出攤販售限量滷肉飯、手工餅乾、袋裝乾拌麵。同時快閃登場的還有包括超人氣女星lulu、連俞涵、玉兔、簡廷芮、大元等人的「明星二手市集」，gigi與史丹利更將親臨現場。現場亦將販售土耳其咖啡。

500案內所｜「火火選物」 、「明星二手市集」

時間：2021年10月30日、31日，11～17點

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00