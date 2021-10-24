最終回！UNIQLO與Jil Sander聯名+J系列將畫休止符 30款經典設計讓粉絲收藏大師之作

在去年，傳奇設計大師Jil Sander與國民品牌UNIQLO睽違9年後再度合作，重啟「+J」系列，打造原汁原味的極簡風采，引起熱烈討論話題。一上市後，也不負盛名，就讓品牌日本網站，因為流量破表當機；全球各分店亦湧現排隊人潮，搶買大師作品。

會如此搶手並不是沒有原因，因為這是設計師賣掉自己同名品牌「JIL SANDER」後，唯一能夠買到由Jil Sander親自操刀設計的服飾，而且價格不到原本的1/10，超值是肯定的。不過對於粉絲而言，能夠再度買到新作，才是真的。今年春夏，UNIQLO依舊再推出+J系列，展現Jil Sander擅長的極簡線條，同時結合品牌的機能布料而成。實穿與美感兼具的設計，讓這系列沒有意外的在開賣當天的清晨，就有消費者在UNIQLO大型店鋪前苦等，希望能買到Jil Sander親自操刀的服飾。

而接在UNIQLO TAIPEI全球旗艦店開幕後，品牌宣布+J系列將迎來合作的最後一季。比起春夏款，較為厚重的秋冬服飾，更能表現Jil Sander的剪裁精湛之處。設計師就表示「將著重於獨特輪廓、感性氛圍與奢華剪裁，並回應我們對舒適的全新定義」，特別打造New Oversized設計，強調輪廓的同時保有修身細節，並以多變化的方式詮釋經典單品。熱銷經典版型的襯衫也再度回歸，冬日不可或缺的羽絨外套更是鐵粉必入手的單品之一，本季更首度推出包款系列，不到5,000元的價格，即可擁有設計師包包。

全系列提供30款設計，最低990元起就能買到，將於網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店北中南共6家店舖販售，且無論網路商店或實體店舖都有限量紀念紙箱與紙袋包裝。預計11月11日正式上市，部分款式將於11月底販售。

UNIQLO +J系列特級小羊毛V領開襟外套1,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J系列休閒半開襟連帽上衣1,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J系列休閒連帽外套1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J系列SUPIMACOTTON襯衫式外套1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J系列Hybrid羽絨寬版MA-1飛行外套4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J系列喀什米爾混紡無領大衣7,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J系列扣環皮帶990元。 圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J系列蓬鬆羽絨外套5,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J系列雙面織紋無領外套5,990元。 圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J系列皮革肩背包4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J系列羽絨長大衣6,990元。圖／UNIQLO提供