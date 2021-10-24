快訊

拜登上CNN節目突做19秒奇怪手勢 網製迷因圖瘋傳嘲諷

今年最強震！ 新北出現全台第一棟被震倒房屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以嶄新Phygital形式 2021義大利葡萄酒展11月登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「世界義大利美食周」致力推廣原汁原味的正宗義式料理。圖／義大利經濟貿易文化推廣辦事處提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「世界義大利美食周」致力推廣原汁原味的正宗義式料理。圖／義大利經濟貿易文化推廣辦事處提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

睽違兩年，義大利濟貿易文化推廣辦事處貿易組（Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office in Taipei-Trade Section，以下簡稱ITA）將於今年11月3日、4日於台北遠東香格里拉飯店，舉辦Borsa Vini年度巡迴酒展，以特殊的Phygital（實體數位化）的方式隆重登場。

Borsa Vini年度巡迴酒展，是義大利政府每年在全球進行的義大利葡萄酒盛事，邀請當地進口酒類業者品飲，並與酒莊直接洽談的官方推廣活動。囊括義大利由北至南共30家的酒莊代表，今年雖無法前來直接互動，仍從義大利各大產區直送超過90多款獨具風味的葡萄酒來台，透過結合「實體品酒體驗」與「一對一線上酒莊媒合洽談」的虛實整合形式，與台灣業者進行零距離的互動，創造疫情下酒展新風貌。讓台灣業者不用出國，也能一次品嘗道地義國風味的迷人佳釀，進而帶給台灣消費者更多樣的優質酒款選擇，讓國人也能體驗獨特的義式微醺。

由義大利外交暨國際合作部、經濟發展部以及農業部共同推廣的「世界義大利美食周」，歷年來深受全球各大城市歡迎，於每年的11月於全世界主要城市舉辦各式活動，推廣高品質的義大利美食。

今年於台灣的推廣計畫中，為了將原汁原味的義大利料理帶到台灣的家家戶戶，ITA與PanMedia媒體集團合作，不僅將在Pantravel旅飯頻道中，結合料理介紹義大利旅遊風情；在PanSci泛科學頻道裡，推廣地中海飲食之道，更找來台灣知名義大利料理主廚王嘉平（J-Ping）先生，在Taster美食加頻道中，拍出一系列義大利料理教學影片。

影片中除了介紹北、中、南義的風情人文，並以經典的三道料理，帶出義大利不同地區獨樹一格的滋味特色，讓台灣民眾在防疫期間，也能在家輕鬆煮出一桌義大利美食。

此外，由歐洲經貿辦事處EETO主辦的「Taste of Europe歐洲味道」節目計畫中，義大利經濟貿易文化推廣辦事處大使David Giglio先生，也將親自下廚，展現來自西西里島的家鄉菜。一系列精彩豐富的義大利美食內容，都將在11月中旬後陸續公開播出。

自2018年開放義大利醃肉火腿進口台灣以來，品質與美味兼具廣受台灣消費者的喜愛，繼ITA於今年5月舉辦的「Salumiamo」義大利醃肉火腿線上媒合產品推廣會之後，為響應「世界義大利美食周」全球推廣活動，11月也將接續與餐飲學院弘光科技大學合作，帶來醃肉火腿的料理教學示範，傳遞義大利的道地風味。

除了醃肉火腿，義大利的農業食品產業以豐富性與高度食品安全標準為特色，而蘋果更是全歐洲第二大生產國，其口味清新脆甜的特點，將之作為入菜料理也相當適合，自去年10月獲准進口來台後，也提供消費者更多元的優質水果選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

義大利秋意裡的葡萄園，美不勝收。圖／義大利經濟貿易文化推廣辦事處提供。
義大利秋意裡的葡萄園，美不勝收。圖／義大利經濟貿易文化推廣辦事處提供。
地中海宜人的風土氣候中梯田式葡萄園景觀。圖／義大利經濟貿易文化推廣辦事處提供。
地中海宜人的風土氣候中梯田式葡萄園景觀。圖／義大利經濟貿易文化推廣辦事處提供。

義大利 葡萄酒

延伸閱讀

英特爾考慮擱置在美蓋廠

異議漫畫家巴丟草義大利辦個展 中國施壓碰一鼻子灰

日職／不是稻葉篤紀？ 新庄剛志成火腿新監督候選

影／義大利航空瘦身重組 前空服員脫制服抗議

相關新聞

最終回！UNIQLO與Jil Sander聯名+J系列將畫休止符 30款經典設計讓粉絲收藏大師之作

在去年，傳奇設計大師Jil Sander與國民品牌UNIQLO睽違9年後再度合作，重啟「+J」系列，打造原汁原味的極簡風...

誠品「理想的文具」台日文具店大集合 台啤聯名受注目

誠品書店「2021理想的文具」即日起至11月8日在信義店6樓展演廳展開，今年以「文具森林」為主題設計，入口由日本插畫大師...

獨／台北人氣燒鳥「酉志」熄燈　網友不捨：心中第一名

喜愛品嚐日式串燒、小酌兩杯的民眾，可得把握機會了！藏身於林森北路條通內的台北燒鳥人氣餐廳「酉志」宣佈，因租約到期因素，因...

白日夢先生圖樣超療癒！Sandro推奇先生妙小姐聯名系列

許多知名卡通、插畫角色不僅是陪伴大家長大的熟悉老朋友，被運用在服裝上搭配造型也總能令人感到愉快，用童趣的圖樣為繁忙的生活...

愛心餅皮＋彩虹配色！必勝客「有愛必勝比薩」限量登場

在線上同志遊行盛大舉辦的前夕，「必勝客」今年以心型造型、彩虹餅皮，以及全球首個「彩虹比薩支撐架」等元素，首度推出「有愛必...

京站線上周年慶周周1元搶購 環球購物中心送5萬購物金

各大百貨周年慶期間狂吸五倍券，京站時尚廣場也在實體周年慶前，在10月25日起搶先實體首推「線上周年慶」，享全館滿3,80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。