以嶄新Phygital形式 2021義大利葡萄酒展11月登場

睽違兩年，義大利濟貿易文化推廣辦事處貿易組（Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office in Taipei-Trade Section，以下簡稱ITA）將於今年11月3日、4日於台北遠東香格里拉飯店，舉辦Borsa Vini年度巡迴酒展，以特殊的Phygital（實體數位化）的方式隆重登場。

Borsa Vini年度巡迴酒展，是義大利政府每年在全球進行的義大利葡萄酒盛事，邀請當地進口酒類業者品飲，並與酒莊直接洽談的官方推廣活動。囊括義大利由北至南共30家的酒莊代表，今年雖無法前來直接互動，仍從義大利各大產區直送超過90多款獨具風味的葡萄酒來台，透過結合「實體品酒體驗」與「一對一線上酒莊媒合洽談」的虛實整合形式，與台灣業者進行零距離的互動，創造疫情下酒展新風貌。讓台灣業者不用出國，也能一次品嘗道地義國風味的迷人佳釀，進而帶給台灣消費者更多樣的優質酒款選擇，讓國人也能體驗獨特的義式微醺。

由義大利外交暨國際合作部、經濟發展部以及農業部共同推廣的「世界義大利美食周」，歷年來深受全球各大城市歡迎，於每年的11月於全世界主要城市舉辦各式活動，推廣高品質的義大利美食。

今年於台灣的推廣計畫中，為了將原汁原味的義大利料理帶到台灣的家家戶戶，ITA與PanMedia媒體集團合作，不僅將在Pantravel旅飯頻道中，結合料理介紹義大利旅遊風情；在PanSci泛科學頻道裡，推廣地中海飲食之道，更找來台灣知名義大利料理主廚王嘉平（J-Ping）先生，在Taster美食加頻道中，拍出一系列義大利料理教學影片。

影片中除了介紹北、中、南義的風情人文，並以經典的三道料理，帶出義大利不同地區獨樹一格的滋味特色，讓台灣民眾在防疫期間，也能在家輕鬆煮出一桌義大利美食。

此外，由歐洲經貿辦事處EETO主辦的「Taste of Europe歐洲味道」節目計畫中，義大利經濟貿易文化推廣辦事處大使David Giglio先生，也將親自下廚，展現來自西西里島的家鄉菜。一系列精彩豐富的義大利美食內容，都將在11月中旬後陸續公開播出。

自2018年開放義大利醃肉火腿進口台灣以來，品質與美味兼具廣受台灣消費者的喜愛，繼ITA於今年5月舉辦的「Salumiamo」義大利醃肉火腿線上媒合產品推廣會之後，為響應「世界義大利美食周」全球推廣活動，11月也將接續與餐飲學院弘光科技大學合作，帶來醃肉火腿的料理教學示範，傳遞義大利的道地風味。

除了醃肉火腿，義大利的農業食品產業以豐富性與高度食品安全標準為特色，而蘋果更是全歐洲第二大生產國，其口味清新脆甜的特點，將之作為入菜料理也相當適合，自去年10月獲准進口來台後，也提供消費者更多元的優質水果選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康