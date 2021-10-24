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誠品「理想的文具」台日文具店大集合 台啤聯名受注目
誠品書店「2021理想的文具」即日起至11月8日在信義店6樓展演廳展開，今年以「文具森林」為主題設計，入口由日本插畫大師北澤平祐設計，現場除了8大文具品牌打造的主題店舖值得一看外，匯聚歐、美、日逾萬種新奇文具，超過400種全台獨家首賣。日本文具TRAVELER’S notebook更與台啤聯名打造日式居酒屋，推出各式聯名文具小物。展覽曝光後，讓不少文具迷直呼「瘋掉」、「怕守不住錢包」。
日本PLUS建造森林裡的秘密樹屋，將人氣文具組放大百倍，DELFONICS則重現澀谷專門店的風格特色，Tombow強調未來文具店的時尚潮流感，法國品牌PAPIER TIGRE將設置於巴黎本店的經典大型鉛筆裝置重現。此外，台灣3家知名文具店「愛治文具房」、「直物生活文具」、「一分之一工作室」的人氣選物也在現場展出。
來自彰化的「愛治文具房」展出經典女孩插畫系列貼紙，搭配不同著衣造型與生活日常；專門經營紙製品的「一分之一工作室」則推出各種紙質的手帳、筆記本；「直物生活文具」則展出各式特色印章，美觀的透明印章方便對位，頗具巧思。
誠品信義店3樓FORUM也同步開展日本文具TRAVELER’S notebook 15周年與台灣啤酒的海外唯一聯名特展，推出台啤經典LOGO的筆記本、紙膠帶等文具小物，展間特別打造充滿台味的日式居酒屋，讓入場的文具迷好好拍得夠。
「2021理想的文具」10月31日推出臨時郵局提供簡易郵政服務，提供展場聯名郵票、獨家限定郵戳。「2021理想的文具」衛星展即日起於新竹巨城、誠品高雄大遠百店同步登場，誠品線上、誠品蝦皮商城也可購得；「2021理想的文具」完整內容將於11月18日台中中友百貨開展。
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