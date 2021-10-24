獨／台北人氣燒鳥「酉志」熄燈　網友不捨：心中第一名

喜愛品嚐日式串燒、小酌兩杯的民眾，可得把握機會了！藏身於林森北路條通內的台北燒鳥人氣餐廳「酉志」宣佈，因租約到期因素，因此將於10月31日結束營業。消息一出，許多民眾感到不捨，表示「不～～台北愛店又少一家嗚嗚嗚」、「不會吧 你們真的很好吃」

創立於2017年的酉志，開業至今有4年的時光，主廚本身具備豐富的串燒背景及名店經驗，店內提供有雞腿、雞軟骨、雞肉蔥串、雞肝等諸多雞肉串燒料理，還有大蒜烘蛋、沙拉、釜飯、小菜等選擇。菜單中限定供應的雞膝軟骨、雞佛，也是許多饕客的心頭好。同時酉志的另一個特色，就是不提供顧客自帶酒水的服務，但是店內供應有豐富的酒單選擇，讓民眾可以享受佳釀與串燒搭配的暢快風味。

酉志目前在Google獲得超過300則評論，平均4.4分。另外也因地理位置因素，因此在疫情前，店內常可見到日籍顧客前來用餐。但是酉志近日於官方粉絲團宣佈，因租約到期因素，故於10月31日結束營業。網友們也表示「好捨不得喔」、「嗚嗚 我心中第一名ㄉ串燒」、「太傷心了」