白日夢先生圖樣超療癒！Sandro推奇先生妙小姐聯名系列

許多知名卡通、插畫角色不僅是陪伴大家長大的熟悉老朋友,被運用在服裝上搭配造型也總能令人感到愉快,用童趣的圖樣為繁忙的生活帶來些許療癒感。

今年適逢知名兒童繪本《Mr. Men and Little Miss©》(奇先生妙小姐)面世50周年,Sandro特別以其中幾個經典角色作為設計主軸推出聯名系列。《Mr. Men and Little Miss©》各個角色擁有生動的表情和肢體,充滿幽默感的形貌格外活潑,搭配毛衣、帽T、絲巾等多種單品,都非常俏皮百搭。品牌也推出相關的IG濾鏡,讓可愛的繪本角色陪伴大家紀錄日常生活。