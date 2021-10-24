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白日夢先生圖樣超療癒！Sandro推奇先生妙小姐聯名系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Sandro X Mr. Men and Little Miss黃色毛衣衣，11,360元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss黃色毛衣衣，11,360元。圖／Sandro提供

許多知名卡通、插畫角色不僅是陪伴大家長大的熟悉老朋友，被運用在服裝上搭配造型也總能令人感到愉快，用童趣的圖樣為繁忙的生活帶來些許療癒感。

今年適逢知名兒童繪本《Mr. Men and Little Miss©》（奇先生妙小姐）面世50周年，Sandro特別以其中幾個經典角色作為設計主軸推出聯名系列。《Mr. Men and Little Miss©》各個角色擁有生動的表情和肢體，充滿幽默感的形貌格外活潑，搭配毛衣、帽T、絲巾等多種單品，都非常俏皮百搭。品牌也推出相關的IG濾鏡，讓可愛的繪本角色陪伴大家紀錄日常生活。

Heaven BY Marc Jacobs 2021秋冬系列持續與許多新銳藝術家合作，維持慣有的天馬行空、獨具創意風格，用鮮艷的色彩和跳脫框架的方式呈現出充滿魅力又俏皮有趣的新品。其中來自紐約布魯克林的藝術家瑟琳伯恩哈特（Katherine Bernhardt）創作的Garfield加菲貓及Wild E.T塗鴉，都是許多人熟悉、難忘的回憶，他以兩者來反映次世代所陷入迷幻及反烏托邦的白日夢。最近人氣超旺的「甜茶」提摩西夏勒梅之前出席紐約活動時，就曾穿著此系列加菲貓圖案的連帽上衣，帥氣又可愛。

Sandro X Mr. Men and Little Miss白色粉邊絲巾，3,950元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss白色粉邊絲巾，3,950元。圖／Sandro提供
今年適逢知名兒童繪本《Mr. Men and Little Miss©》面世50周年，Sandro特別以其中幾個經典角色作為設計主軸，推出聯名商品。圖／Sandro提供
今年適逢知名兒童繪本《Mr. Men and Little Miss©》面世50周年，Sandro特別以其中幾個經典角色作為設計主軸，推出聯名商品。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss灰色毛衣，11,360元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss灰色毛衣，11,360元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss灰色毛衣，11,360元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss灰色毛衣，11,360元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss灰色連帽衛衣，8,120元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss灰色連帽衛衣，8,120元。圖／Sandro提供
Katherine Bernhardt設計的Heaven BY Marc Jacobs加菲貓圖案連帽上衣，7,690元。圖／Marc Jacobs提供
Katherine Bernhardt設計的Heaven BY Marc Jacobs加菲貓圖案連帽上衣，7,690元。圖／Marc Jacobs提供
「甜茶」提摩西夏勒梅曾穿著Heaven BY Marc Jacobs 2021秋冬系列加菲貓圖案的連帽上衣，帥氣又可愛。圖／摘自IG
「甜茶」提摩西夏勒梅曾穿著Heaven BY Marc Jacobs 2021秋冬系列加菲貓圖案的連帽上衣，帥氣又可愛。圖／摘自IG
Sandro X Mr. Men and Little Miss白色托特包，11,360元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss白色托特包，11,360元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss黃色毛衣衣，11,360元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss黃色毛衣衣，11,360元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss白色粉袖衛衣，8,120元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss白色粉袖衛衣，8,120元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss白色漁夫帽，3,950元。圖／Sandro提供
Sandro X Mr. Men and Little Miss白色漁夫帽，3,950元。圖／Sandro提供
今年適逢知名兒童繪本《Mr. Men and Little Miss©》面世50周年，Sandro特別以其中幾個經典角色作為設計主軸，推出聯名商品。圖／Sandro提供
今年適逢知名兒童繪本《Mr. Men and Little Miss©》面世50周年，Sandro特別以其中幾個經典角色作為設計主軸，推出聯名商品。圖／Sandro提供

藝術家 紐約

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