愛心餅皮＋彩虹配色！必勝客「有愛必勝比薩」限量登場

在線上同志遊行盛大舉辦的前夕，「必勝客」今年以心型造型、彩虹餅皮，以及全球首個「彩虹比薩支撐架」等元素，首度推出「有愛必勝比薩」，藉此為平等的愛加油打氣，即日起開放預購，每間門市限量20個。

每年10月是台灣彩虹驕傲月，當月的最後一個星期六是台灣同志遊行的日子，今年則因疫情影響改以線上型態舉辦。呼應10月彩虹驕傲月，必勝客此次推出的「有愛必勝比薩」，以經典美式臘腸搭配莫扎瑞拉起司，擁有心型造型，以及點綴在邊緣的彩虹糯米。同時還會搭配上限定版、全球第一個「彩虹比薩支撐架」，增添勇敢說愛的意義。