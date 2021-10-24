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愛心餅皮＋彩虹配色！必勝客「有愛必勝比薩」限量登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
將支撐架放大520倍而成的「彩虹比薩支撐架造型桌」，只送不賣。圖／必勝客提供
將支撐架放大520倍而成的「彩虹比薩支撐架造型桌」，只送不賣。圖／必勝客提供

在線上同志遊行盛大舉辦的前夕，「必勝客」今年以心型造型、彩虹餅皮，以及全球首個「彩虹比薩支撐架」等元素，首度推出「有愛必勝比薩」，藉此為平等的愛加油打氣，即日起開放預購，每間門市限量20個。

每年10月是台灣彩虹驕傲月，當月的最後一個星期六是台灣同志遊行的日子，今年則因疫情影響改以線上型態舉辦。呼應10月彩虹驕傲月，必勝客此次推出的「有愛必勝比薩」，以經典美式臘腸搭配莫扎瑞拉起司，擁有心型造型，以及點綴在邊緣的彩虹糯米。同時還會搭配上限定版、全球第一個「彩虹比薩支撐架」，增添勇敢說愛的意義。

「有愛必勝比薩」自即日起開放預購，並可於10月26日至11月1日取餐，每店限量20個，每個329元（僅限單點，不適用套餐優惠或外帶買大送大/外送買大送小）。另外必勝客也將彩虹比薩支撐架等比例放大520倍，推出「彩虹比薩支撐架造型桌」，並將於官方粉絲團抽獎贈出，只送不賣。

限量的「有愛必勝比薩」搭配有「彩虹比薩支撐架」，每個329元。圖／必勝客提供
限量的「有愛必勝比薩」搭配有「彩虹比薩支撐架」，每個329元。圖／必勝客提供

同志遊行 必勝客 疫情

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