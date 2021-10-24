京站線上周年慶周周1元搶購 環球購物中心送5萬購物金

各大百貨周年慶期間狂吸五倍券，京站時尚廣場也在實體周年慶前，在10月25日起搶先實體首推「線上周年慶」，享全館滿3,800送400、3C家電滿萬送500，滿5,500元可抽豪宅、儲值金抽獎，還有「周周百樣商品1元搶購」。

京站10月25日起每周一(10/25、11/1、11/8、11/15、11/22 )中午12點，線上推出周周百樣商品1元讓Q卡友搶購 ，1元商品包括10月25日活蝦料理餐廳「HeyAhh」雙人套餐原價1,270元，限量30份；11月1日義大利La Belle抑菌可水洗舒眠枕原價1,680元，限量30個；11月8日American Bluedeer領巾圓領上衣原價2,180元，限量10件以及ASICS快乾logoT，原價2,180元，限量20件；11月15日「麵點獅」玉露包原價68元，限量30份；11/22「品三杯」三杯雞便當原價239元，限量30份。除了1元商品限量購，還有「揪團優惠」、「行動隨時取，一次購足優惠」等線上專屬優惠。

環球購物中心第一波周年慶使用五倍券的消費金額對比去年三倍券同期增長超過3成，延續消費熱潮，即日起至10月31日展開第二波周年慶優惠，推出會員刷GMpay單筆消費滿2,000元最高回饋300元(200元電子商品禮券+100元餐飲抵用券)，再加碼推振興券超值優惠，集結近200家品牌主攻暖冬換季，包括運動服飾、健康家電、餐飲等推優惠5折起，使用振興券還能享加碼現折，10月31日前持當日單筆消費滿500元發票可兌換抽獎券一張，最高有機會獨得5萬元電子商品禮券。