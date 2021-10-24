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台灣人超瘋二手衣？日商攜手全聯在台開出230坪大店讓人逛到腳軟

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
買收店龍頭的2nd STREET與全聯福利中心合作，開出全台最大的南港店。圖／2nd STREET提供
買收店龍頭的2nd STREET與全聯福利中心合作，開出全台最大的南港店。圖／2nd STREET提供

來自日本擁有超過600家連鎖門市的二手服飾專賣店「2nd STREET」去年正式登台，短短一年間，就在北部、中區陸續開出不同店型據點。近期更和全聯福利中心合作，開出全台最大店，佔地達230坪，說明了台灣人相當喜愛二手精品。

根據寄售平台和國際調研單位GlobalData聯合發表的《二手服飾市場報告》中提到，二手衣市場總值在2019年已到240億美元，未來還有機會翻倍。也就是看好未來市場潛力無限，日本「買收店」（二手商）龍頭的2nd STREET於去年無畏疫情，正式登台發展。更於今年插旗信義區打造海外百貨首店、4月中旬還進駐台中新時代百貨；7月開設在台首家收購專門店，同時還在iFG遠雄廣場設櫃。以不同的店型，來拓展在台的事業版圖，短短一年間，就已在北部、中部兩地，開出5家據點，讓業界都不可置信。

2nd STREET南港店合計共有超過25,000項的商品，是一般店型的三倍以上。圖／2nd STREET提供
2nd STREET南港店合計共有超過25,000項的商品，是一般店型的三倍以上。圖／2nd STREET提供

近期，2nd STREET更一口氣連開三店，其一是選在學生消費族群為主的台中一中商圈，設立三層樓面的路邊店。同時還會因應商圈的客群輪廓不同，從日本或台灣在地所收購的商品中，挑選更具流行性和年輕化的品項為主。另外，有著濃濃日本風情與文化氛圍的中山商圈，也成為2nd STREET瞄準的區域，成立在台的第二間收購專門店，位於中山捷運站4號出口徒步1分鐘即可抵達位置，方便消費者攜帶欲要被收購的物品。

2nd STREET中山收購專門店，設立在捷運站出口徒步1分鐘即可抵達位置，方便消費者攜帶欲要被收購的物品。圖／2nd STREET提供
2nd STREET中山收購專門店，設立在捷運站出口徒步1分鐘即可抵達位置，方便消費者攜帶欲要被收購的物品。圖／2nd STREET提供

但最讓業界關注的莫過於是2nd STREET南港店，這是品牌在台灣的第8家實體門市，同時也是第一間大型銷售專門店。最特別的是與全聯福利中心合作，賣場面積約230坪，更是目前台北最大的店鋪。陳列以日本及台灣各分店的庫存衣服、包包配件、童裝為主，而童裝也是首次在台銷售。南港店並無提供收購服務，但店內合計共有超過25,000項的商品，是一般店型的三倍以上，足以讓人耗上一天來挖寶。在來台不到兩年的時間裡，2nd STREET就迅速的開出8家門市，除了是看好本土市場，也說明台灣人很瘋二手服飾與精品。

2nd STREET中山收購專門店，主要以一線精品為主來收購。圖／2nd STREET提供
2nd STREET中山收購專門店，主要以一線精品為主來收購。圖／2nd STREET提供

日本 台灣人 全聯 二手市集

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