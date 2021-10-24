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雙料金鐘視帝加持！薛仕凌接新戲笑稱「一定要漲價啊，不然咧」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
薛仕凌（左）與孟耿如一同出席AllSaints彩繪皮衣慈善義賣記者會。圖／AllSaints提供
薛仕凌（左）與孟耿如一同出席AllSaints彩繪皮衣慈善義賣記者會。圖／AllSaints提供

甫獲得金鐘獎雙項大獎肯定，並奪得視帝的薛仕凌日前與孟耿如，一同出席由時尚品牌AllSaints邀請藝術家周世雄所舉辦的慈善皮衣義賣活動。身穿品牌經典皮衣搭配格紋法蘭絨襯衫的薛仕凌展現出瀟灑模樣，被問到接拍新戲是否會調漲酬勞？只見他開玩笑說「一定要漲價啊，不然咧」

薛仕凌提到當知道活動時要穿的造型就很開心，直說「是AllSaints教會我怎麼穿皮衣」，並認為不知道怎麼打扮，皮衣就是百搭。自己必備單品也是皮衣，而且適合台北多變天氣。薛仕凌透露自己私下偏愛穿暗色系的服裝，原因是「我喜歡融入人群裡，如果是回頭率太高的衣服，我會覺得很害羞」。而有了「金鐘視帝」加持，未來接拍新戲時是否會漲價？薛仕凌則開玩笑說「一定要漲價啊，不然咧」，他隨後解釋無所謂漲不漲價的問題，而是能跟許多優秀的人持續合作，能夠創造更多能陪伴觀眾的作品，才是他想要的。

AllSaints彩繪皮衣慈善義賣記者會。圖／AllSaints提供
AllSaints彩繪皮衣慈善義賣記者會。圖／AllSaints提供

同場的孟耿如則是以格紋連身洋裝，加上翻毛領皮衣、以及白色高筒靴造型亮相，她則說「平常比較少嘗試的女性風格，但加了皮衣就比較平衡」，還傳授女孩們，可以在中性的搭配裡，適時的添加一點女性化元素，就能讓人眼睛為一亮。身為才女的孟耿如日前也剛結束畫作展出與販售，據傳進帳不錯，所以打趣說連老公黃子佼都表示「以後就靠你養了」。

薛仕凌穿著Charter可拆式連帽騎士皮衣22,500元，搭配Sundown格紋印花外套9,500元。 圖／AllSaints提供
薛仕凌穿著Charter可拆式連帽騎士皮衣22,500元，搭配Sundown格紋印花外套9,500元。 圖／AllSaints提供

AllSaints此次與藝術家周世雄合作，利用不同性質的油漆在品牌經典皮衣夾克上創作，並將其拍賣，把所得都捐助給救世軍埔里青少年綜合服務中心，以實際行動回饋社會、幫助青少年。周世雄表示在非平面上創作不容易，還考慮了收藏者想要穿上身的可能，因此前後嘗試了時數件才完成。其靈感來自兒時回憶，試圖讓穿著者感受到衣服就是一個「行動的雕塑」，所以用如孩童般的繪畫方式，呈現既直觀又純粹，且具有藝術風格的作品。

薛仕凌穿著Charter可拆式連帽騎士皮衣22,500元，搭配Mucker牛仔外套7,800元。 圖／AllSaints提供
薛仕凌穿著Charter可拆式連帽騎士皮衣22,500元，搭配Mucker牛仔外套7,800元。 圖／AllSaints提供

孟耿如身穿Wisley翻羊毛領皮衣外套28,100元、 Sofina格紋流蘇中長版外套15,700元、 Maren蛇紋羊皮軍靴15,200元。 圖／AllSaints提供
孟耿如身穿Wisley翻羊毛領皮衣外套28,100元、 Sofina格紋流蘇中長版外套15,700元、 Maren蛇紋羊皮軍靴15,200元。 圖／AllSaints提供

孟耿如身穿Sofina格紋流蘇中長版外套15,700元，搭配Tarren皮革短裙5,600元。圖／AllSaints提供
孟耿如身穿Sofina格紋流蘇中長版外套15,700元，搭配Tarren皮革短裙5,600元。圖／AllSaints提供

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