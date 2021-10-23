陳飛宇黑西裝、珠寶上身 閃亮「登」大人

年輕不要留白，但成長的過程當中，如何從男孩成為一個男人？除了內在的成長變化，外在的服裝、舉止，也能幫助一個人的氣質由外而內。中國「星」二代陳飛宇，近日換上全黑西裝外套、搭配珠寶，逐漸從過去大男孩的形象，巧妙變身大人Look。

父親是中國名導陳凱歌、母親則是名演員陳紅的陳飛宇，是中國天生的星二代。出生於2000年的他今年不過21歲，並在去年以弱冠之姿，成為東方珠寶品牌Qeelin的「千禧大使」。Qeelin是珠寶設計師Dennis Chan於2004年創立的香港珠寶品牌，並以熊貓、金魚、葫蘆等充滿東方意象的元素、簡約的線條，成為品牌的設計主軸。中國演藝圈近日崇尚陽剛風格，而陳飛宇恰巧也在最新為Qeelin拍攝的形象宣傳時，以Wulu系列白金珠寶但搭配了黑西裝，閃耀、但不中性，讓黑色為成熟感大為加分。