陳飛宇黑西裝、珠寶上身 閃亮「登」大人
年輕不要留白，但成長的過程當中，如何從男孩成為一個男人？除了內在的成長變化，外在的服裝、舉止，也能幫助一個人的氣質由外而內。中國「星」二代陳飛宇，近日換上全黑西裝外套、搭配珠寶，逐漸從過去大男孩的形象，巧妙變身大人Look。
父親是中國名導陳凱歌、母親則是名演員陳紅的陳飛宇，是中國天生的星二代。出生於2000年的他今年不過21歲，並在去年以弱冠之姿，成為東方珠寶品牌Qeelin的「千禧大使」。Qeelin是珠寶設計師Dennis Chan於2004年創立的香港珠寶品牌，並以熊貓、金魚、葫蘆等充滿東方意象的元素、簡約的線條，成為品牌的設計主軸。中國演藝圈近日崇尚陽剛風格，而陳飛宇恰巧也在最新為Qeelin拍攝的形象宣傳時，以Wulu系列白金珠寶但搭配了黑西裝，閃耀、但不中性，讓黑色為成熟感大為加分。
其中18K白金黑琺瑯瓷鎖釦與白金刻紋鎖釦都搭配上了黑色牛皮手環，讓琺瑯與白金交錯堆疊，創造出質地紋理的混搭風格；喜歡尾戒？Wulu系列的經典元素葫蘆，被以鏤空、搭配黑色琺瑯的兩種形式呈現，一者具象醒目、一者相對閃耀；最聰明的還是中型的Wulu吊飾被卸去項鍊後，改成胸針的功能裝飾於西裝領片上，巧妙使用珠寶、但又帶出神來一筆的驚喜感，是男人、也是童心未泯的大男孩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言