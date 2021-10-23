瞄準金字塔收藏家 獨立製表品牌創意混工藝珍稀誘客

每個人一天都有24小時，但每一個人對於24小時的產出、貢獻也不盡相同。同樣是手表，有可以單純指示時間的石英、傳統時計，也有透過工藝與創意的獨立製表品牌，演示令人嘖嘖稱奇的時間裝飾（置）藝術。

能夠自動辨識大小月、以及四年一次閏月的萬年曆（Perpetual Calendar）以複雜的時間運算機制，成為過往認定三大複雜功能（complication）之一。MB&F曾在2015年推出MB&F LM Perpetual EVO腕表的玫瑰金與鉑金版，以特殊機制預設每個月皆為28日的加法思維，改善了日期跳轉錯誤的可能。品牌今年則推出鋯金屬表殼版本，並以新加入的環形防震器提高避震性，按鈕也從圓形改為更大的雙彈簧長方形、提昇操作的便利性，全球限量70只。

像是一個手腕上微型摩天輪的Cyrus Klepcys垂直陀飛輪，則同樣也在表殼材質上花心思。品牌將機芯的外衣換上了藍寶石水晶，帶來透明、堅硬、美觀的特點，同時兩側按鈕、中央的拱形表橋都換上了玫瑰金，讓陀飛輪與左右兩側逆跳飛返的小時與分鐘指示，錦上添花。

亨利慕時（H.Moser & Cie）的傳承者兩地時間腕表，有著復古、宛如紅酒般的勃艮地紅面盤，以及白色顯示的軌道式分鐘刻度與飾有Super-LumiNova®夜光塗料