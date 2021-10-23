快訊

同意票數7萬7899 陳柏惟罷免案通過

同意罷免票破門檻！陳柏惟表情沉重抵現場 後台哭成一團

瞄準金字塔收藏家 獨立製表品牌創意混工藝珍稀誘客

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
2015年問世的MB&F LM Perpetual EVO腕表，除了跳脫傳統的機芯思維，最新鋯金屬表殼版本，再從機芯、材質，內外雙重升級。圖 / MB&F提供
2015年問世的MB&F LM Perpetual EVO腕表，除了跳脫傳統的機芯思維，最新鋯金屬表殼版本，再從機芯、材質，內外雙重升級。圖 / MB&F提供

每個人一天都有24小時，但每一個人對於24小時的產出、貢獻也不盡相同。同樣是手表，有可以單純指示時間的石英、傳統時計，也有透過工藝與創意的獨立製表品牌，演示令人嘖嘖稱奇的時間裝飾（置）藝術。

能夠自動辨識大小月、以及四年一次閏月的萬年曆（Perpetual Calendar）以複雜的時間運算機制，成為過往認定三大複雜功能（complication）之一。MB&F曾在2015年推出MB&F LM Perpetual EVO腕表的玫瑰金與鉑金版，以特殊機制預設每個月皆為28日的加法思維，改善了日期跳轉錯誤的可能。品牌今年則推出鋯金屬表殼版本，並以新加入的環形防震器提高避震性，按鈕也從圓形改為更大的雙彈簧長方形、提昇操作的便利性，全球限量70只。

像是一個手腕上微型摩天輪的Cyrus Klepcys垂直陀飛輪，則同樣也在表殼材質上花心思。品牌將機芯的外衣換上了藍寶石水晶，帶來透明、堅硬、美觀的特點，同時兩側按鈕、中央的拱形表橋都換上了玫瑰金，讓陀飛輪與左右兩側逆跳飛返的小時與分鐘指示，錦上添花。

亨利慕時（H.Moser & Cie）的傳承者兩地時間腕表，有著復古、宛如紅酒般的勃艮地紅面盤，以及白色顯示的軌道式分鐘刻度與飾有Super-LumiNova®夜光塗料

的燕尾形指針。全新的HMC 809自動上鍊機芯具備兩地時間功能，而且第二時區的灰色指針可在不使用時，「藏」在主時針之下，展現H.Moser & Cie一以貫之、追求簡約的極致。

Cyrus的Klepcys垂直陀飛輪不僅像一個迷你的手上摩天輪，表款還有雙逆跳顯示，最新款並換上了藍寶石水晶表殼。圖 / Cyrus提供
Cyrus的Klepcys垂直陀飛輪不僅像一個迷你的手上摩天輪，表款還有雙逆跳顯示，最新款並換上了藍寶石水晶表殼。圖 / Cyrus提供
同樣維持44毫米尺寸，但新款MB&F LM Perpetual EVO腕表改為無表圈結構，將圓弧形藍寶石水晶玻璃鏡面直接熔接於表殼上，更加清楚易讀。圖 / MB&F提供
同樣維持44毫米尺寸，但新款MB&F LM Perpetual EVO腕表改為無表圈結構，將圓弧形藍寶石水晶玻璃鏡面直接熔接於表殼上，更加清楚易讀。圖 / MB&F提供
一向走簡約、復古路線的H.Moser & Cie，Heritage Dual Time腕表，第二地區的灰色指針可隱藏在主時針下，貫徹品牌的低調簡約精神。圖 / H.Moser & Cie提供
一向走簡約、復古路線的H.Moser & Cie，Heritage Dual Time腕表，第二地區的灰色指針可隱藏在主時針下，貫徹品牌的低調簡約精神。圖 / H.Moser & Cie提供

品牌 腕表

延伸閱讀

「2021藝術自造祭」今登場 盡現陶藝、纏花工藝之美

三星3奈米晶片製程 進博會技術裝備展區首秀

2021部落觀光嘉年華29日登場 特色活動看這裡

德國工藝擦撞紐約活力 Montblanc聯手PSNY推環保皮件

相關新聞

瞄準金字塔收藏家 獨立製表品牌創意混工藝珍稀誘客

每個人一天都有24小時，但每一個人對於24小時的產出、貢獻也不盡相同。同樣是手表，有可以單純指示時間的石英、傳統時計，也...

500案內所／「台南來了」古早味好吃，二手市集明登場

在細雨與氣溫驟降中，由青年讀本「500輯」開設期間限定店「500案內所」卻熱呼呼，快閃名店「台南來了」，帶來台南在地的玉...

500案內所／「小島大歌」串南島文化音樂　MV回到自然

台灣與澳洲，因為音樂串聯出有趣的關係。由青年讀本「500輯」開設期間限定店「500案內所」，10月23日舉辦「小島大歌－...

全網雙11搶便宜，你購物清單列好了嗎？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》分析網友在「雙11」前後相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大雙11購物品項有哪些。

自行車怎麼選？台灣自行車品牌成焦點

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「自行車」話題近三個月的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大自行車品牌，以及五大自行車選購面向有哪些。

好髮質的關鍵秘密 網友熱議的護髮油品牌！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「護髮油」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的護髮油三大類熱門詞彙，以及人氣護髮油品牌前五名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。