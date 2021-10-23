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500案內所／「台南來了」古早味好吃，二手市集明登場

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
美食生活旅遊者凱倫，明天將在500案內所時尚潮流二手市集擺攤。圖／凱倫提供
美食生活旅遊者凱倫，明天將在500案內所時尚潮流二手市集擺攤。圖／凱倫提供

在細雨與氣溫驟降中，由青年讀本「500輯」開設期間限定店「500案內所」卻熱呼呼，快閃名店「台南來了」，帶來台南在地的玉子燒、三料湯，免去台南就能吃到在地口味；今天還有「小島大歌－一場魔幻的島嶼影音漂流」講座，帶大家用音樂感受南島文化。明天（10月24日）快閃名店「台南來了」還有最後一天，以及五位時尚潮流人士將會現身「時尚潮流二手市集」，歡迎大家來尋寶。

集結台南名店的「台南來了」，上午11點開賣時，就有不少人慕名而來購買，這回帶來小方舟串燒酒場「限定明太子玉子燒」，入口有濃郁蛋香，鹹甜交雜就如同來到台南，還有毛房蔥柚鍋的「古早味三策湯」，一口氣能吃到三款手工魚餃、魚冊與芋見鮮肉丸，兩項商品合購特價250元，明天還有最後品嘗機會。

「小島大歌－一場魔幻的島嶼影音漂流」講座中，也是座位全滿，由「小島大歌計畫統籌」BaoBao陳玟臻與「金曲最佳原住民語專輯獎得主」漂流出口主唱Putad，及奇幻敘事風格活躍國際影視的旅美導演洪詩婷一同出席，一起分享台灣與16個南島文化國家的音樂交流。

明天500案內所則有時尚潮流二手市集，包括藝人amanda劉紀範、美食生活旅遊者凱倫、其他3位時尚編輯，將帶來許多私藏好物，涵蓋服飾、配件與各種生活用品，值得尋寶。另外現場還有八時神仙草販售。

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

快閃名店「台南來了」，帶來小方舟串燒酒場「限定明太子玉子燒」、毛房蔥柚鍋「古早味三料湯」，明天最後品嘗機會。記者王聰賢／攝影
快閃名店「台南來了」，帶來小方舟串燒酒場「限定明太子玉子燒」、毛房蔥柚鍋「古早味三料湯」，明天最後品嘗機會。記者王聰賢／攝影
藝人兼造型師amanda劉紀範，今天將在500案內所時尚潮流二手市集擺攤。圖／劉紀範提供
藝人兼造型師amanda劉紀範，今天將在500案內所時尚潮流二手市集擺攤。圖／劉紀範提供
快閃名店「台南來了」，帶來小方舟串燒酒場「限定明太子玉子燒」、毛房蔥柚鍋「古早味三料湯」，明天最後品嘗機會。記者王聰賢／攝影
快閃名店「台南來了」，帶來小方舟串燒酒場「限定明太子玉子燒」、毛房蔥柚鍋「古早味三料湯」，明天最後品嘗機會。記者王聰賢／攝影

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