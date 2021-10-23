500案內所／「小島大歌」串南島文化音樂　MV回到自然

台灣與澳洲，因為音樂串聯出有趣的關係。由青年讀本「500輯」開設期間限定店「500案內所」，10月23日舉辦「小島大歌－一場魔幻的島嶼影音漂流」講座，由「小島大歌計畫統籌」BaoBao陳玟臻與「金曲最佳原住民語專輯獎得主」漂流出口主唱Putad，及奇幻敘事風格活躍國際影視的旅美導演洪詩婷一同出席。

小島大歌的計畫源自南島文化，從2014年開始，陳玟臻與澳洲音樂製作人Tim Cole以透過音樂串聯南島文化為初衷而發起，Putad跟音樂製作人的丈夫則到了澳洲的小島萬那杜拍攝紀錄片。

台灣與澳洲的奇妙連結 促成計畫成形

Putad提到在萬那杜時，當地長老提到「我的祖先來自台灣」，才發現自己與與萬那杜有血脈有著很深的淵源，也都源自各大南島語族的學術研究，但很可惜音樂之間沒有太多連結，在語言、文化也有些分隔。

因此透過小島大歌計畫，串連起南島文化各國家地區的音樂，至今3年已經有16個國家或地方加入，包括馬達加斯加、夏威夷等．透過音樂串起文化間的緊密連結性。

Putad也花兩年出「小島大歌」專輯，因為疫情關係，用視訊跟音樂家交流、寫歌。Putad分享道，「第一次透過視訊，與南島國家交流，用旋律傳遞彼此之間的故事，雖然都沒有真正見過本人，但在視訊上的交流就像一家人在分享自己」。專輯形象代表孕育生命的母體，就像自己在母體內，家人也與音樂也很多的連結性。

MV傳遞出環保意識 回到河流的母體

拍攝MV的旅美導演洪詩婷表示，從過去2020年耶誕節起機緣，開始音樂起承，當時的疫情也開始爆發，間接也影響到拍攝上的困難度。自己是台灣人，過去沒有太多機會去了解原住民的文化、音樂等，但透過影像來探索。透過拍攝「小島大歌」MV，希望以環保、自然的議題來傳遞出，我們的河川、環境已經受傷。但透過影像去擁抱自然孕育。

MV中也深刻表達如同回到母親（母體）的懷抱，為自己注入了心的能量，沒有過多的樂器組成，搭配著Putad的演唱，在MV中表達出對於河川、這片土地給予的禮物。

拍攝MV時，最困難是大自然中拍攝，會遇到無法預期的狀況，但真正的導演就是「大自然」，也欣然接受大自然呈現給我們現在的樣貌，也順應著該是怎樣的環境，就給予怎樣的畫面而去克服。

其中一段分享祈福的儀式，原住民認為所有自然的靈，都跟生活息息相關，當然也包含祖先，一起替我們守護著這塊土地。其實就是要告知這塊土地，可以守護我們。