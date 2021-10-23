快訊

高雄轎車闖紅燈拒檢不停連撞5車 警開3槍仍逃逸

等第13輪混打出現AZ棄打潮？ 陳時中駁：接種率近9成最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Amanda Seyfried巧秀積家Reverso腕表 方正有個性

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
可翻轉面盤的Reverso One Duetto翻轉月相腕表，酒紅色的第二面並具備月相顯示功能。圖 / Jaeger-LeCoultre提供
可翻轉面盤的Reverso One Duetto翻轉月相腕表，酒紅色的第二面並具備月相顯示功能。圖 / Jaeger-LeCoultre提供

小巧、精緻、貴金屬的女表，究竟是一款輕珠寶還是時計？簡單的問題，每個人心中都有不同答案。自2019年開始成為積家（Jaeger-LeCoultre）品牌大使的

亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried），日前在紐約知名攝影師Alique掌鏡下，配戴上Reverso翻轉腕表，展現了現代女性與風格的多樣化可能。

就像每個女生不會每天都穿晚禮服或T恤，但如果能有同一件風格飾品能駕馭不同場合，肯定會成為衣櫃或珠寶盒中的重要收藏。Amanda Seyfried表示，「挑選手表時我喜歡既可搭配T恤或晚禮服，又能夠彰顯個人風格的表款。對我而言，Reverso翻轉系列腕表正是如此。」

如何讓一只手表同時相容兩種風格？原來1931年問世、今年適逢90周年的積家Reverso系列手表，透過可翻轉式表殼，將讓兩個不同的面盤因此擁有不同成色、修飾、甚至是寶石鑲嵌，在風格象限中自由切換。Amanda Seyfried進一步分享：「如果穿著白T恤，我就會搭配這枚紅色的Reverso翻轉系列腕表，因為腕表可以給我不同選擇：如果我改變主意，也可以立即改變腕表的外觀。」

她口中的時計則是一枚Reverso One Duetto翻轉月相腕表，使用玫瑰金為材質的這只時計，一面為銀色搭配藍鋼指針、象徵白天時的休閒正式；另一面則有復古優雅的酒紅色並具有月相顯示功能，宛如一表二用。積家的842手上鍊機芯，則再讓人擁有為機芯上鍊的手動感觸，訂價則約123萬元。典雅或晚宴？風格隨選。

Amanda Seyfried日前在攝影師Alique掌鏡下，配戴上Reverso翻轉腕表，展現現代女性的風格多樣化可能。圖 / Jaeger-LeCoultre提供（合成圖）
Amanda Seyfried日前在攝影師Alique掌鏡下，配戴上Reverso翻轉腕表，展現現代女性的風格多樣化可能。圖 / Jaeger-LeCoultre提供（合成圖）
曾演出《鐘點戰》、《辣妹過招》的Amanda Seyfried，以優雅迷人氣質，在2019年成為積家品牌大使。圖 / Jaeger-LeCoultre提供
曾演出《鐘點戰》、《辣妹過招》的Amanda Seyfried，以優雅迷人氣質，在2019年成為積家品牌大使。圖 / Jaeger-LeCoultre提供
積家Reverso One Duetto翻轉月相腕表，約123萬元。圖 / Jaeger-LeCoultre提供
積家Reverso One Duetto翻轉月相腕表，約123萬元。圖 / Jaeger-LeCoultre提供

腕表 珠寶

延伸閱讀

搶先全球最嘻哈！蔡詩芸王陽明合體秀HUBLOT藍寶石腕表

包機快閃就是狂！柏萊士BR 05 GMT腕表一日台東秀奢華

雷恩葛斯林「末日車神」再上身 新帥照讓人一秒就淪陷

細節處秀風格「名片」何潤東帥氣演繹Bell & Ross腕表

相關新聞

Amanda Seyfried巧秀積家Reverso腕表 方正有個性

小巧、精緻、貴金屬的女表，究竟是一款輕珠寶還是時計？簡單的問題，每個人心中都有不同答案。自2019年開始成為積家（Jae...

佳士得2021秋拍台北今明兩日預展中 近300藏品破43億

佳士得拍賣（Christie's）今日於台北大直萬豪酒店，帶來即將於香港登場的多場秋季拍賣選品，品項涵蓋珠寶、古董、字畫...

官田菱角節搭配菱田5條自行車道登場 吸客體驗深度之旅

官田菱角節今天在官田體育公園熱鬧登場，推出菱角美食品嘗、社區及學校舞蹈表演，搭配採菱體驗，以生活樂趣行銷官田菱角。市長黃...

在底特律辦秀！BV讓瑪麗蓮夢露換上運動風鞋款 劇院改建為停車場的大秀場地超魔幻

跳脫時裝周時程、離開米蘭伸展台，改以沙龍（Salon）形式加上序號發表的Bottega Veneta，2020年10月於...

GUCCI台南辦趴 粉絲大吼「陳嘉玲」讓謝盈萱破功大笑

義大利時尚品牌GUCCI在台南新光三越新天地的專門店近日盛大重新開幕，今晚舉行的派對請來多位演藝名人同場慶祝，包含金馬影...

穿西裝就是帥氣又可愛！濱崎步西裝直接當裙子穿 瑟夏羅南搭襯鏤空上衣微性感

神隱一段時光的「好萊塢奇幻少女」瑟夏羅南（Saoirse Ronan ），日前穿了帥氣的CELINE 2021春夏褲裝亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。