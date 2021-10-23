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Amanda Seyfried巧秀積家Reverso腕表 方正有個性
小巧、精緻、貴金屬的女表，究竟是一款輕珠寶還是時計？簡單的問題，每個人心中都有不同答案。自2019年開始成為積家（Jaeger-LeCoultre）品牌大使的
亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried），日前在紐約知名攝影師Alique掌鏡下，配戴上Reverso翻轉腕表，展現了現代女性與風格的多樣化可能。
就像每個女生不會每天都穿晚禮服或T恤，但如果能有同一件風格飾品能駕馭不同場合，肯定會成為衣櫃或珠寶盒中的重要收藏。Amanda Seyfried表示，「挑選手表時我喜歡既可搭配T恤或晚禮服，又能夠彰顯個人風格的表款。對我而言，Reverso翻轉系列腕表正是如此。」
如何讓一只手表同時相容兩種風格？原來1931年問世、今年適逢90周年的積家Reverso系列手表，透過可翻轉式表殼，將讓兩個不同的面盤因此擁有不同成色、修飾、甚至是寶石鑲嵌，在風格象限中自由切換。Amanda Seyfried進一步分享：「如果穿著白T恤，我就會搭配這枚紅色的Reverso翻轉系列腕表，因為腕表可以給我不同選擇：如果我改變主意，也可以立即改變腕表的外觀。」
她口中的時計則是一枚Reverso One Duetto翻轉月相腕表，使用玫瑰金為材質的這只時計，一面為銀色搭配藍鋼指針、象徵白天時的休閒正式；另一面則有復古優雅的酒紅色並具有月相顯示功能，宛如一表二用。積家的842手上鍊機芯，則再讓人擁有為機芯上鍊的手動感觸，訂價則約123萬元。典雅或晚宴？風格隨選。
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