Amanda Seyfried巧秀積家Reverso腕表 方正有個性

小巧、精緻、貴金屬的女表，究竟是一款輕珠寶還是時計？簡單的問題，每個人心中都有不同答案。自2019年開始成為積家（Jaeger-LeCoultre）品牌大使的

亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried），日前在紐約知名攝影師Alique掌鏡下，配戴上Reverso翻轉腕表，展現了現代女性與風格的多樣化可能。

就像每個女生不會每天都穿晚禮服或T恤，但如果能有同一件風格飾品能駕馭不同場合，肯定會成為衣櫃或珠寶盒中的重要收藏。Amanda Seyfried表示，「挑選手表時我喜歡既可搭配T恤或晚禮服，又能夠彰顯個人風格的表款。對我而言，Reverso翻轉系列腕表正是如此。」

如何讓一只手表同時相容兩種風格？原來1931年問世、今年適逢90周年的積家Reverso系列手表，透過可翻轉式表殼，將讓兩個不同的面盤因此擁有不同成色、修飾、甚至是寶石鑲嵌，在風格象限中自由切換。Amanda Seyfried進一步分享：「如果穿著白T恤，我就會搭配這枚紅色的Reverso翻轉系列腕表，因為腕表可以給我不同選擇：如果我改變主意，也可以立即改變腕表的外觀。」