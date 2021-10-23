佳士得2021秋拍台北今明兩日預展中 近300藏品破43億

佳士得拍賣（Christie's）今日於台北大直萬豪酒店，帶來即將於香港登場的多場秋季拍賣選品，品項涵蓋珠寶、古董、字畫、鐘表，並展出畫家趙無極、常玉、巴斯奇亞等多幅作品，現場並有包款精選專區，展品豐富精彩，總數近300件估價超過12億港幣、折合台幣約43億。

中國書畫部分，共有張大千、吳冠中、林風眠、劉國松等近現當代巨匠傑作雲集，其中吳冠中繪於1977年的木板油畫《金色田野》，以金黃色的田間，演示了農村鄉間的恬淡閒適；「淡掃蛾眉－頌德堂中國宋代瓷器」專場則帶來單一藏家的宋代瓷器，藏品來自二十世紀60至90年代自日本、香港、歐洲等多地搜羅匯聚，並包含多個宋代知名窯址，釉色溫潤明亮，其中最為突出一件為北宋年間的「定窯劃花牡丹紋葵口大盌（碗）」、直徑約25公分，估價約120萬至180萬港幣，現場拍賣將於香港12月3日進行。

而頗受當代藏家喜愛的藝術家Jean-Michel Basquiat，則有一件繪於1982年的《Donut復仇》，將於「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」中登場。畫作中的粉紅色、深黑與紅的對比，帶有融合古典、抽象表現主義、普普藝術的獨特風格，畫作名稱並與作者另一大型畫作《無需復仇Do Not Revenge》帶來反差趣味，加上1982年也是Basquiat畫作曾創下最高拍價紀錄的年份，因此令這件拍品能否再創新高備受矚目。

因擁有天然紅色螢光而得名的「鴿血紅」紅寶已經稀少，5克拉以上、無加熱、產自緬甸的鴿血紅紅寶石則更為稀罕。珠寶部分本次則有一件8.11克拉緬甸無加熱「鴿血紅」紅寶石鑽石戒指，與另一對主石皆為5克拉以上的緬甸無加熱「鴿血紅」紅寶石耳環格外搶眼，而喜愛玉石的藏家則可能會對一件水頭油亮溫潤的天然翡翠「五福臨門」及紅寶吊墜項鍊感到興趣，全系列珠寶則將在11月28日香港會議展覽中心登場。

佳士得香港秋拍將於11月25日至12月3日於灣仔會議展覽中心舉行，包含名釀及烈酒、手袋及配飾、精緻名表、中國古代書畫、二十及二十一世紀藝術日間拍賣、二十及二十一世紀藝術晚間拍賣、瑰麗珠寶及翡翠首飾...等合計9場主題拍賣。台北預展則由今日10月23日開始於萬豪酒店舉辦，只接受事先預約、不開放路過參觀，為期兩日至10月24日（日）為止。