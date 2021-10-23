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官田菱角節搭配菱田5條自行車道登場 吸客體驗深度之旅

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
官田菱角節搭配菱田、5條自行車道登場，市長黃偉哲呼籲各地遊客來體驗台南深度之旅。記者周宗禎／攝影
官田菱角節搭配菱田、5條自行車道登場，市長黃偉哲呼籲各地遊客來體驗台南深度之旅。記者周宗禎／攝影

官田菱角節今天在官田體育公園熱鬧登場，推出菱角美食品嘗、社區及學校舞蹈表演，搭配採菱體驗，以生活樂趣行銷官田菱角。市長黃偉哲參加開幕、搭船體驗採菱角，呼籲大家騎自行車體驗官田菱角田風光，享用美食。

菱角節開幕儀式在官田區農會經營的菱角田邊，官田國小鼓術隊、官田國中台灣獅表演揭開序幕，黃偉哲坐進採菱船彎腰在菱田採菱角，直說是難得體驗。

黃偉哲表示，官田菱角10月開始盛產，除了數百公頃菱田美景，更有菱角美食，農會全力推廣行銷，菱角產業發展穩定；另為營造友善多元運動空間，107年起向體育署申請自行車車道興設整建計畫，已有5條自行車道：官田區－菱波官田、佳里區－北佳里糖廠、後壁區與白河區－後壁白河米蘭蓮花、東山區－台糖鐵道、柳營區－查畝營。每條車道都極富在地特色且路線完善，非常適合大小朋友騎車，歡迎全國朋友來台南體驗深度自行車之旅。

民眾只要到所指定的5條自行車道與路標合照，將相片上傳「2021自行車串聯計畫臉書粉絲團」，就可抽獎。活動期間至11月30日截止，1條自行車道即享1次抽獎機會，每人最多5次，活動詳情可上臉書粉絲團（https://www.facebook.com/TainanBikePromotion）查看。

活動美食區由官田區農會家政班員展現看家手藝，推出菱角酥、菱角粽、菱角粿及蒸汽菱角等美味的菱角讓大家購買品嘗，也有各地農會產銷班及在地青農的農特產品展售，加上農會精心烹調的菱角排骨、菱角豬腳等，吸引不少民眾選購，場面熱鬧。

官田區農會採菱體驗，吸引不少親子穿上青蛙裝、帶著臉盆走進菱角田，雖然都是首次採菱角，有些小朋友怕怕的，10分鐘體驗還是讓不少大小朋友玩得開心也大開眼界。

官田菱角節搭配菱田、5條自行車道登場，吸引各地遊客體驗台南深度之旅。記者周宗禎／攝影
官田菱角節搭配菱田、5條自行車道登場，吸引各地遊客體驗台南深度之旅。記者周宗禎／攝影
官田菱角節搭配菱田、5條自行車道登場，吸引各地遊客體驗台南深度之旅。記者周宗禎／攝影
官田菱角節搭配菱田、5條自行車道登場，吸引各地遊客體驗台南深度之旅。記者周宗禎／攝影

自行車 農會

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