在底特律辦秀！BV讓瑪麗蓮夢露換上運動風鞋款 劇院改建為停車場的大秀場地超魔幻
跳脫時裝周時程、離開米蘭伸展台，改以沙龍（Salon）形式加上序號發表的Bottega Veneta，2020年10月於倫敦首次亮相，在2021年4月移師柏林，日前則在美國底特律發表了Salon 03新作，創意總監Daniel Lee選在底特律的密歇根劇院（Michigan Theatre）呈現，這是一座曾擁有大約4,000個座位的殿堂，首建於1920年代，欣逢底特律作為全球汽車之城的熱潮，爾後在七〇年代改建為壯觀的停車場，流淌著不可思議的時光魔幻之感。
瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）和美國嘻哈女歌手Lil'Kim都是看秀明星，新銳設計師Peter Do、環保設計師Hillary Taymour也出席了本次發表，許多記者編輯以及造型師或許不是首度造訪底特律，但絕大多數是首次為了時尚活動而來到傳說中的汽車之城，這也是美國第一家百貨商店的誕生地，Daniel Lee表示，「6年前首度來到這裡，就喜歡上這座城市，我出身於英國工業地區利茲（Leeds），因此對這座美國工業重鎮產生特別的情感連結，而底特律更是伴隨我成長的電子音樂（techno）的發源地，因此秀前活動也包括參觀了世上第一個、也是唯一的電子音樂博物館。」
在Salon 03系列的發表中，也融入美國元素，因此是迄今最具濃厚運動風的系列，網球白、深色漂洗牛仔外套和裙子，以及品牌經典編織intrecciato格紋針織田徑服，還有五〇年代《七年之癢》瑪麗蓮夢露的性感白裙，都換上了運動鞋造型。因沙龍概念源自高級訂製服的私人展示，所以每一季的發表都像一趟出走的旅程，和世界各地的城市特質、歷史進行對話，本季時裝細節運用嵌花、刺繡形式表現，重新詮釋美式運動、工裝風，金屬紗線作為閃亮細節，著重於舒適自在的實穿性，用以呼應工業科技及創新的城市背景，包款配件也以工業風德設計和金屬點綴，雲朵般的澎鬆柔軟造型包款、熱賣的Cassette手袋仍是目光焦點。
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