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清冠一號療效佳 專家：面對「AY.4.2」變異株仍具信心

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
治療重症與極重症的清冠二號，為清冠一號的加減方，以改善患者呼吸及循環，增加身體支持功能。衛福部國家中醫藥研究所提供
治療重症與極重症的清冠二號，為清冠一號的加減方，以改善患者呼吸及循環，增加身體支持功能。衛福部國家中醫藥研究所提供

新冠肺炎疫情延燒近2年，為治療染疫患者，衛福部國家中醫藥研究所成功研發「臺灣清冠一號中藥處方，針對輕度至中度患者提供治療，並順利救治多名患者，目前更對重度與極重度患者使用「清冠一號加減方」治療，同時正式定名為「清冠二號」。專家表示，「清冠一號」在英國、印度均有使用經驗，對於Alpha、Delta病毒株均有治療效果，即使面對最新「AY.4.2」變異株仍深具信心。

衛福部國家中醫藥研究所今舉辦「清冠中藥學術研討會」。所長蘇奕彰說，「清冠一號」用途為治療輕度至中度患者，因此對抗新冠病毒的過程中，使用到2組藥方，包括抗病毒藥物及免疫調控藥物，其中免疫調控藥物為預防形成細胞激素風暴。

此外，重度與極重度患者身體常合併有慢性病等危險因子，甚至體內多重器官已出現明顯傷害，必須給予氧氣或插管，因此用於治療的「清冠二號」，是從「清冠一號」藥方中減少5種藥方，並增加3種藥方，以改善患者呼吸及循環，增加身體支持功能。

蘇奕彰指出，今年5月新冠肺炎疫情嚴峻，經全台15家醫院使用「清冠一號」研究發現，口服「清冠一號」可減少輕度至中度住院患者轉入加護病房或插管比例達8成，另對重度與極重度患者使用的「清冠二號」，研究也發現，可降低重度與極重度患者死亡率超過5成。

蘇益彰說，「清冠一號」在南非、印度、英國都有使用經驗，對於Alpha、Delta病毒株均有治療效果，因此對「清冠一號」治療新出現的「AY.4.2」病毒株仍深具信心。

對於「清冠二號」申請專利及授權進度，蘇奕彰說，「清冠二號」已完成驗證品管，但因尚未申請專利，因此增減哪些中藥還無法對外公開，接下來將探詢本土藥廠有無意願生產，若有藥廠願意，將教導如何完成製程，但畢竟國內重度與極重度患者人數不多，本土藥廠可能沒有生產意願，此時將向外探詢國際藥廠的意願。

蘇奕彰說，清冠二號製藥成本與一號相比沒有比較貴，因中藥材成本不高，約是西藥的八分之一至十分之一，如默沙東藥廠研發的「莫納皮拉韋」藥物，美國購買1個療程為美金710元，也就是治療5天藥費約近台幣2萬元，但當治療兩個療程沒效時就會停藥，「新冠一號」在國外1個療程售價為美金110至120元，約為台幣3000多元。

今參與研討會後記者會的立委陳瑩說，目前政府洽談採購默沙東口服藥也談得差不多了，但希望大家不要忘記「清冠一號」並繼續使用。

清冠一號治療效果佳，蘇奕彰說，面對「AY.4.2」變異株威脅仍深具信心。記者沈能元／攝影
清冠一號治療效果佳，蘇奕彰說，面對「AY.4.2」變異株威脅仍深具信心。記者沈能元／攝影

患者 清冠一號 中藥

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