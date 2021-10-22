GUCCI台南辦趴 粉絲大吼「陳嘉玲」讓謝盈萱破功大笑

義大利時尚品牌GUCCI在台南新光三越新天地的專門店近日盛大重新開幕，今晚舉行的派對請來多位演藝名人同場慶祝，包含金馬影后謝盈萱、金鐘影帝溫昇豪和金馬最佳新演員陳姸霏、《全明星運動會》男神胡宇威、「聊姊」曾之喬，其中謝盈萱是第一次參與時尚活動，還跟大家分享了她跟GUCCI的一段特別故事。

平常就特愛西裝外套的謝盈萱，今天身穿深藍色西裝套裝現身，本來一派酷帥姿態站上背板但拍沒幾張照馬上笑場，原來是因為有粉絲經過大喊「陳嘉玲！」（她在《俗女養成記》系列的角色）她說自己以前20幾歲時隨著劇團出國巡迴演出時，就常常「探望」GUCCI的皮夾和墨鏡，「那時候很年輕，不知道自己配不配得上這樣的單品，但慢慢隨著年紀增長就很能理解經典款的魅力。」

穿著罌粟花印花連身裙的曾之喬表示自己很少穿這麼大朵的花在身上，讓她覺得一站出來有種「大勢女星」的氣勢。但壓軸出場的她自曝在後台準備的時候收到了朋友買來的熱騰騰白糖粿，忍不住大吃了一波：「這是我每次來都會吃的東西，因為台北不好買，我還有分給胡宇威。」她也透露很愛這次GUCCI台南新光三越獨家首賣的綠色蟒蛇皮拼接系列包：「因為綠色是我最喜歡的顏色，我也很喜歡動物紋。還有看到一些方頭鞋，全部都好想試穿。」

已經是GUCCI活動常客的胡宇威，這次台南之行還有個「坐高鐵坐過頭」的小插曲，但他還是以一襲白色蕾絲透膚襯衫搭深藍色西裝外套優雅現身，鏤空的細節直接可以看到裡面的胸肌，散發微微的性感。他也大誇創意總監Alessandro Michele的設計：「自從這個設計師來了之後，GUCCI風格真的是往大膽、自我的主題發展，那我當然也要跟著他一起大膽。但是不能裸露，今天這樣剛剛好，而且也蠻優雅的啦！」

GUCCI台南新光三越新天地專門店的嶄新店面沿用創意總監Alessandro Michele打造的品牌形象概念，展售空間從以前只有配件系列，新增女裝的部分。店內主要分為三大部分，首先為女性皮件系列，往左右延伸分別呈現男性時尚配飾及女性系列服裝暨配飾區，包含鞋履、皮件、眼鏡、珠寶、腕表及香氛系列，並備有一間VIP室，提供顧客宜人舒適的鑑賞空間。店裝的大理石材質融合花磚地板，彰顯現代摩登風格。女裝區以粉色系為主調，紅色天鵝絨貝殼沙發為奢華空間裡創造出活潑的感覺。男性配飾區則是以藍色為主色調，更以黑色磚花沙發點綴，整體看來兼具復古與現代風格。