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穿西裝帥氣又可愛！濱崎步當裙子穿 瑟夏羅南微性感

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
木村光希、瑟夏羅南、富永愛、濱崎步近日都以西裝穿搭出席活動或拍攝雜誌。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供、取自IG
木村光希、瑟夏羅南、富永愛、濱崎步近日都以西裝穿搭出席活動或拍攝雜誌。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供、取自IG

神隱一段時光的「好萊塢奇幻少女」瑟夏羅南（Saoirse Ronan ），日前穿了帥氣的CELINE 2021春夏褲裝亮相，散發帥氣、仙氣並存的氣質，搭襯鏤空剪裁連身衣，微性感更顯得獨特。而近日有許多女星包括木村光希、富永愛等都以西裝穿搭，濱崎步更是運用長版西裝作為裙裝，各自穿出洗鍊、俐落的都會氛圍。

這之中最浮誇的當屬Lady Gaga，她在賭城的米高梅酒店（MGM Grand Las Vegas）演唱的時候，穿了Ralph Lauren Collection系列，亮澤面料帶來巨星風采，瀟灑、自信，展現大明星的氣場；傑克葛倫霍的姐姐馬姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）在出席她首次執導、金獅獎候選電影《The Lost Daughter》里昂首映時，穿了CELINE黑色深V禮服、搭襯西裝外套，既簡單又高雅，散發知性美。而同穿CELINE的瑟夏羅南則是出席電影《馬克白的悲劇（The Tragedy of Macbeth）》發佈會，這部電影由柯恩兄弟（Coen Brothers）中的哥哥喬爾柯恩（Joel Coen）執導，是首度單飛創作，由丹佐華盛頓、柯恩兄弟御用金獎女演員佛朗西斯麥克道曼聯手演出，將在今年耶誕節上映，是備受矚目的新片。

而木村光希（Kōki,）在拍攝《ELLE》雜誌時，也穿上了CELINE咖啡色西裝外套、上衣、牛仔褲、皮靴，搭配豹紋墨鏡以及BVLGARI系列珠寶，表現出18歲女孩的俏皮與叛逆；她也曾在IG發表詮釋Saint Laurent的格紋西裝外套搭配蕾絲領白襯衫的照片，盡情展現長腿優勢；同樣以帥氣格紋西裝外套穿搭的還有超模富永愛，她高竿的服裝駕馭功力，可男可女、可華麗可簡約，在眼鏡品牌OLIVER PEOPLES TOKYO東京丸之內店開幕時，她帶著淘氣活潑的造型，讓人眼睛一亮。而久違的濱崎步，則是在「17LIVE 4th Anniversary meets濱崎步總製作人歌手選拔賽」直播中，穿上BALMAIN軍綠色外套，她直接作為裙裝搭配黑色靴款，在個人IG表示「喜歡BALMAIN這套造型，所以放上全身照，以往私服以街頭風格居多，但最近常穿上墊肩、大耳環、金鈕釦的軍裝風」，搭配丸子頭，散發又可愛又性感的一面。

濱崎步以BALMAIN軍裝風外套直接作為裙裝，搭配丸子頭相當可愛。圖／取自IG
濱崎步以BALMAIN軍裝風外套直接作為裙裝，搭配丸子頭相當可愛。圖／取自IG
Lady Gaga在賭城開唱時，身穿Ralph Lauren Collection系列亮澤面料西裝。圖／取自品牌官方微博
Lady Gaga在賭城開唱時，身穿Ralph Lauren Collection系列亮澤面料西裝。圖／取自品牌官方微博
名模富永愛出席眼鏡品牌OLIVER PEOPLES TOKYO東京丸之內店開幕時，以帥氣俐落的格紋西裝穿搭。圖／取自IG
名模富永愛出席眼鏡品牌OLIVER PEOPLES TOKYO東京丸之內店開幕時，以帥氣俐落的格紋西裝穿搭。圖／取自IG
濱崎步以BALMAIN軍裝風外套直接作為裙裝，搭配丸子頭相當可愛。圖／取自IG
濱崎步以BALMAIN軍裝風外套直接作為裙裝，搭配丸子頭相當可愛。圖／取自IG
名模富永愛出席眼鏡品牌OLIVER PEOPLES TOKYO東京丸之內店開幕時，以帥氣俐落的格紋西裝穿搭。圖／取自IG
名模富永愛出席眼鏡品牌OLIVER PEOPLES TOKYO東京丸之內店開幕時，以帥氣俐落的格紋西裝穿搭。圖／取自IG
木村光希身穿Saint Laurent格紋西裝外套搭配蕾絲襯衫，表現帥氣又俏麗的風格。圖／取自IG
木村光希身穿Saint Laurent格紋西裝外套搭配蕾絲襯衫，表現帥氣又俏麗的風格。圖／取自IG
木村光希身穿Saint Laurent格紋西裝外套搭配黑色長靴，帥氣俐落。圖／取自IG
木村光希身穿Saint Laurent格紋西裝外套搭配黑色長靴，帥氣俐落。圖／取自IG
木村光希穿上了CELINE的咖啡色西裝外套、牛仔褲、皮靴，搭配豹紋墨鏡以及BVLGARI系列珠寶。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌
木村光希穿上了CELINE的咖啡色西裝外套、牛仔褲、皮靴，搭配豹紋墨鏡以及BVLGARI系列珠寶。圖／轉載自《ELLE》國際中文版雜誌
瑟夏羅南以CELINE 2021春夏西裝造型現身，腰際的鏤空顯現性感女人味。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
瑟夏羅南以CELINE 2021春夏西裝造型現身，腰際的鏤空顯現性感女人味。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
馬姬葛倫霍出席執導電影發表時身穿CELINE深V禮服搭配西裝外套，表現知性優雅的氣質。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
馬姬葛倫霍出席執導電影發表時身穿CELINE深V禮服搭配西裝外套，表現知性優雅的氣質。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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