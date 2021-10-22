穿西裝帥氣又可愛！濱崎步當裙子穿 瑟夏羅南微性感
神隱一段時光的「好萊塢奇幻少女」瑟夏羅南（Saoirse Ronan ），日前穿了帥氣的CELINE 2021春夏褲裝亮相，散發帥氣、仙氣並存的氣質，搭襯鏤空剪裁連身衣，微性感更顯得獨特。而近日有許多女星包括木村光希、富永愛等都以西裝穿搭，濱崎步更是運用長版西裝作為裙裝，各自穿出洗鍊、俐落的都會氛圍。
這之中最浮誇的當屬Lady Gaga，她在賭城的米高梅酒店（MGM Grand Las Vegas）演唱的時候，穿了Ralph Lauren Collection系列，亮澤面料帶來巨星風采，瀟灑、自信，展現大明星的氣場；傑克葛倫霍的姐姐馬姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）在出席她首次執導、金獅獎候選電影《The Lost Daughter》里昂首映時，穿了CELINE黑色深V禮服、搭襯西裝外套，既簡單又高雅，散發知性美。而同穿CELINE的瑟夏羅南則是出席電影《馬克白的悲劇（The Tragedy of Macbeth）》發佈會，這部電影由柯恩兄弟（Coen Brothers）中的哥哥喬爾柯恩（Joel Coen）執導，是首度單飛創作，由丹佐華盛頓、柯恩兄弟御用金獎女演員佛朗西斯麥克道曼聯手演出，將在今年耶誕節上映，是備受矚目的新片。
而木村光希（Kōki,）在拍攝《ELLE》雜誌時，也穿上了CELINE咖啡色西裝外套、上衣、牛仔褲、皮靴，搭配豹紋墨鏡以及BVLGARI系列珠寶，表現出18歲女孩的俏皮與叛逆；她也曾在IG發表詮釋Saint Laurent的格紋西裝外套搭配蕾絲領白襯衫的照片，盡情展現長腿優勢；同樣以帥氣格紋西裝外套穿搭的還有超模富永愛，她高竿的服裝駕馭功力，可男可女、可華麗可簡約，在眼鏡品牌OLIVER PEOPLES TOKYO東京丸之內店開幕時，她帶著淘氣活潑的造型，讓人眼睛一亮。而久違的濱崎步，則是在「17LIVE 4th Anniversary meets濱崎步總製作人歌手選拔賽」直播中，穿上BALMAIN軍綠色外套，她直接作為裙裝搭配黑色靴款，在個人IG表示「喜歡BALMAIN這套造型，所以放上全身照，以往私服以街頭風格居多，但最近常穿上墊肩、大耳環、金鈕釦的軍裝風」，搭配丸子頭，散發又可愛又性感的一面。
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