穿西裝帥氣又可愛！濱崎步當裙子穿 瑟夏羅南微性感

神隱一段時光的「好萊塢奇幻少女」瑟夏羅南（Saoirse Ronan ），日前穿了帥氣的CELINE 2021春夏褲裝亮相，散發帥氣、仙氣並存的氣質，搭襯鏤空剪裁連身衣，微性感更顯得獨特。而近日有許多女星包括木村光希、富永愛等都以西裝穿搭，濱崎步更是運用長版西裝作為裙裝，各自穿出洗鍊、俐落的都會氛圍。

這之中最浮誇的當屬Lady Gaga，她在賭城的米高梅酒店（MGM Grand Las Vegas）演唱的時候，穿了Ralph Lauren Collection系列，亮澤面料帶來巨星風采，瀟灑、自信，展現大明星的氣場；傑克葛倫霍的姐姐馬姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）在出席她首次執導、金獅獎候選電影《The Lost Daughter》里昂首映時，穿了CELINE黑色深V禮服、搭襯西裝外套，既簡單又高雅，散發知性美。而同穿CELINE的瑟夏羅南則是出席電影《馬克白的悲劇（The Tragedy of Macbeth）》發佈會，這部電影由柯恩兄弟（Coen Brothers）中的哥哥喬爾柯恩（Joel Coen）執導，是首度單飛創作，由丹佐華盛頓、柯恩兄弟御用金獎女演員佛朗西斯麥克道曼聯手演出，將在今年耶誕節上映，是備受矚目的新片。