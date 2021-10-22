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搶先全球最嘻哈！蔡詩芸王陽明合體秀HUBLOT藍寶石腕表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
王陽明與蔡詩芸夫婦一起出席HUBLOT藍寶石腕表記者會。圖／宇舶表提供
王陽明與蔡詩芸夫婦一起出席HUBLOT藍寶石腕表記者會。圖／宇舶表提供

全通透的藍寶石水晶玻璃有奢華感，是深受潮流人士喜愛的創新腕表材質。宇舶表（HUBLOT）自2016年致力於研發各種創新的藍寶石水晶玻璃色彩，並將這種嶄新的技術延伸到腕表的各種零件上，從全通透的表殼、到透明可欣賞機芯的表盤、如今更有全通透的鍊帶、並以精湛的打磨技術將堅硬的藍寶石水晶形塑成各種表殼形狀，無疑是當今的藍寶石水晶玻璃專家。

宇舶表於今（10月22）日舉辦藍寶石主題腕表展，除了展出藍色、綠色、黃色等繽紛鮮豔的通透表款之外，熱愛潮流時尚並擁有鐘表收藏的王陽明與蔡詩芸夫婦更攜手出席記者會，分別搶先戴上全台灣唯一一款的BIG BANG INTEGRAL 藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，以及前天品牌才在官方IG全球曝光的BIG BANG MP-11彩虹藍寶石腕表。

王陽明認為，BIG BANG INTEGRAL藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，結合了宇舶表最領先的藍寶石水晶玻璃材質的應用，與傳統製表工藝頂巔的陀飛輪，不論在設計美學上或是工藝上，都是品牌當今的里程碑之作，同時更展望品牌未來發展方向，有承先啟後之意，深具收藏價值；而通透的表殼與鍊帶材質，低調的同時也足以讓懂表的內行人驚艷。

全亞洲第一位戴上BIG BANG MP-11彩虹藍寶石腕表的蔡詩芸表示，這款表配上MP-11球面藍寶石鏡面與彩虹漸層寶石表圈，「非常嬉哈！」被認為是時尚達人的她表示，戴上這款表，穿上一件oversized的T恤就很好看，不需要穿得太華麗誇張，就能吸引到眾人的目光，還能自行拆換表帶，「應該所有的饒舌音樂家都會很想戴！」

蔡詩芸配戴的BIG BANG MP-11彩虹藍寶石腕表，表圈鑲嵌48顆長方形切割彩色寶石，透過鏤空表盤可以清楚欣賞到品牌自製的MP-11手上鍊機芯，設計源自超跑引擎的機械結構，具備7個垂直排列的發條盒，動力傳輸採用製表界極為少見的垂直90度的螺旋式齒輪傳輸機制，2點鐘位置的擺輪與10點鐘位置的螺旋式齒輪共同營造和諧對稱的美感，全球限量50只。

王陽明配戴今年稍早發表的一體成型鍊帶款BIG BANG INTEGRAL藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，定價逾千萬台幣，甫一發表就相當轟動。為了減少表殼與鍊帶所使用的螺絲金屬，外型整個經過重新設計，而表橋與主要機板也以藍寶石水晶玻璃打造，營造機芯零件清晰穿透的視覺效果，以便讓光線能夠穿透每一枚零件。宇舶自製HUB6035陀飛輪機芯的三座表橋也以透明藍寶石打造，所有零件像是懸浮空中，展現視覺魔法。

BIG BANG UNICO 藍寶石計時碼錶
BIG BANG UNICO 藍寶石計時碼錶
王陽明配戴HUBLOT BIG BANG INTEGRAL藍寶石陀飛輪鍊帶腕表。圖／宇舶表提供
王陽明配戴HUBLOT BIG BANG INTEGRAL藍寶石陀飛輪鍊帶腕表。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG INTEGRAL藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，1,308萬元，全球限量30只。圖／宇舶表提供
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HUBLOT BIG BANG MP-11彩虹藍寶石腕表，399萬元，全球限量50只。圖／宇舶表提供
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蔡詩芸搶先全亞洲配戴HUBLOT BIG BANG MP-11彩虹藍寶石腕表。圖／宇舶表提供
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SPIRIT OF BIG BANG藍色藍寶石計時碼表，327萬元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
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HUBLOT BIG BANG INTEGRAL藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，1,308萬元，全球限量30只。圖／宇舶表提供
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HUBLOT BIG BANG INTEGRAL藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，1,308萬元，全球限量30只。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG INTEGRAL藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，1,308萬元，全球限量30只。圖／宇舶表提供

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