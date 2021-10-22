永遠的外出／當父親即將離世：換成我自己生病，一定也想知道真相

「即使重要的人從世界上消失了，但知道他曾經存在。只要知道便足夠了。」

【益田米莉／福利社賣的餅乾】

叔叔去世還不滿一年，緊接著換父親身體出狀況。

病情急轉直下。母親通知我，救護車載走了父親，我整頓了手邊的工作，兩天後從東京奔往醫院探病。父親面色蒼白，形容枯槁。他本來就瘦，這下子變得更瘦弱了。我想到了竹掃把。

幸好，父親意識清醒，儘管速度比較慢，但能自己下床走路。比我想像的有精神，但也只是和腦中閃過的病危畫面相較的結果。

父親住四人病房靠走廊的床位。母親和他並肩坐在床上，我在一旁的圓凳坐下。滿心焦急地趕來醫院，面對父親又突然感到彆扭，我索性裝成暑期偶然晃回家鄉的女兒。

「這裡的伙食好吃嗎？」

我開朗地問。

「只有稀飯。」

父親說。聽說他偷偷在稀飯上撒香鬆粉吃。

他變虛弱了，音量也變小了。本來的他，是個聲音宏亮到刺耳的人。

父親有氣無力地說：「我想吃餅乾，但想到要走去商店買又覺得麻煩，最後沒去成。」

這是在兜圈子請我替他買餅乾。

「我去買啊。」

我二話不說，抓起錢包站起來，搭電梯去一樓。

我很榮幸能替病人跑腿買想吃的食物。很高興在他們的生命中有所貢獻。

狹小的福利社店鋪內，備齊了一切住院病患和探病人士所需的物資。

父親現在想吃的，應該是森永的「CHOICE奶油餅乾」或「MOONLIGHT雞蛋餅乾」。總覺得選古早味的比較好。稍稍猶豫之後，我買了「CHOICE奶油餅乾」。

這盒餅乾該不會成為我送父親最後的禮物吧？

我強忍淚水，回到病房。

「這個就好嗎？」

父親接過餅乾，露出當日最開心的笑容。茶也沒喝一口，吃下三片餅乾便心滿意足地乖乖躺下。

父親做人容易吃虧。

急躁、易怒。常與人起衝突，會直接大喊「我不幹了！」、「隨你們去！」，因而吃了不少虧。

被反駁會生氣。遇到說話繁瑣的人會生氣。只要事情未按照己意發展就會生氣。

回憶裡父親總是在生氣。因為這樣，我們之間曾發生多次衝突。記得一次大吵後，我心想「這輩子再也不想見到你了！」，氣呼呼地返回東京。

「以後別想我去參加她的婚禮！」

我聽母親轉述才得知，父親曾撂下這番狠話。明明連對象都沒有，父親就想到了我的婚禮。可見他很期待看我出嫁吧。結果，我們約莫花了兩年的時間慢慢和解，父親急躁的性子依舊如昔。

個性這麼衝，真虧你能安穩工作到退休啊。我曾這麼想，但這應該也和他的工作性質有關。父親在鋼鐵公司擔任工地監工。一個工程結束後，馬上得出發到日本各地的下一個工地，比較不用擔心人際關係鬧僵。缺點是，總是隻身外派他鄉。父親不擅長照顧自己的健康，在邁入六十歲前大病了一場。

父親也是個憨厚老實之人，受人仰賴就很開心，從不覺得被占了便宜。

也許在他的人生當中，曾默默扛下不少爛攤子。一定有的。但因本人開心承攬大任，壓根沒發現吧。笨拙的父親不懂隱藏心情，只在開心的時候笑，勤快又努力，認真踏實。做人從不吝嗇是父親的美德。

父親的主治醫師請我們過去。年輕的男醫師拿出筆電，對並肩坐著聆聽的我和母親說明病情。坦白說，我根本看不懂螢幕上顯示的數值。但是站在醫師立場，有義務向我們說明清楚。

聽說癌症分為一、二、三、四期，父親在「第四期」，也就是末期。醫師找我們過來，是想請家屬討論是否需要告知病患本人。

我已從母親的電話中得知父親罹癌，但末期的消息，連母親也是初次耳聞。

「該怎麼答覆醫生呢……」

我注視著母親的臉孔回答醫師：

「我們家還有一個妹妹，如果可以，想三人先討論看看再做決定。」

醫師表示沒問題。

「也想請教醫師您的意見，您建議怎麼做呢？」

我姑且一問。醫師認為應該據實以告，這似乎是從他對父親的印象判斷的。僅僅住院三天，就能看出父親的性格嗎？我雖感到質疑，不過，想必醫師也是從過去的經驗來判斷吧。他說，這樣才能請病人盡情去做生前想做的事，走得無牽無掛。除此之外，也有一些本來不願接受治療的病患，在得知實情後心態出現轉變……諸如此類。

開刀風險太高。如果病患希望，也能進行化療。問題是，父親年事已高，身體可能負荷不來。

父親即將不久人世。

得知病況真相，家人與當事者都需要慢慢調適。示意圖／ingimage提供

無論對本人還是對我們來說，這場別離都是初次體驗。

得知實情後，父親打算怎麼做呢？現階段他已嚷著要回家。倘若不打算接受化療，那就沒必要繼續住在這家醫院，勢必得出院或轉院。我認為，既然父親想回家，就讓他回家吧。但可以想見，接下來的日子，父親將會一天比一天衰弱。

還有一件事得確認清楚，也許該由家屬主動開口？我掙扎了一下，決心問清楚：

「請問……父親還能活多久呢？」

醫師評估「半年左右」。

「咦！比我想的還久。」

回答時，我刻意笑了笑。醫師和母親也跟著笑了，稍稍緩解了緊張的氣氛。

比我想的還久。這是真心話。因為父親明顯體力直落，並不樂觀。明明兩個月前見面時，還見他開心地種菜、打樂齡高爾夫。

我們先回去一趟，我、母親、妹妹三人一起商量決定。

晚上，我們坐妹妹的車前往家庭餐廳，因為覺得在外面討論比在家中輕鬆。很不湊巧，家庭餐廳客滿，只好改去車站前的百貨公司，走進美食街的日式甜品屋。

來都來了，母親索性點了餡蜜，我則點了抹茶蕨餅之類的日式糕點。只有還不知道即將聽到什麼消息的妹妹點了咖啡。

因為種種考量，我們要告訴爸爸嗎？

由我負責向妹妹解釋和主治醫師間的對話。我們三人一起靜靜坐在店裡，甜點是我和母親的強心針。

討論之後，我們決定不隱瞞父親。我們一致認為，如果換成自己生病，一定想知道真相。當然，由醫師告知病情。

「就這麼做吧。」

我們在甜品屋前分道揚鑣，我直接搭車回東京。

在末班新幹線上，我配著chip star洋芋片喝著啤酒，想像父親聽到自己是癌症末期，會有什麼反應。

我真的不知道。直到新幹線駛過靜岡，眼淚才不爭氣地潰堤。

● 作者介紹：益田米莉，大阪人，圖文作家。

【以上文章摘錄自《永遠的外出：關於那些離開的摯愛之人與失去以後的生活》、作者：益田米莉、譯者：韓宛庭、出版社：采實文化 提供】

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