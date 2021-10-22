芋頭控別錯過！大苑子「許慶良芋頭鮮奶」吸得到芋泥

「建築，是一首迂迴的詩」。對康智凱設計師而言，《永康麗莊》這個接待中心，是他對建築的概念履行，更隱含他對美好社會的想望，房屋銷售行為在台灣已屢見不鮮，我們應當將目光轉移，深刻探討銷售過程所留下的新印記，抑或是予人的新想像。

2021-10-22 08:22