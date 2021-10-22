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芋頭控別錯過！大苑子「許慶良芋頭鮮奶」吸得到芋泥

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
大苑子許慶良芋頭鮮奶即起上市，10月29日起還可升級加MINI芋圓、鮮奶茶等新款。圖／大苑子提供
大苑子許慶良芋頭鮮奶即起上市，10月29日起還可升級加MINI芋圓、鮮奶茶等新款。圖／大苑子提供

芋頭控千萬別錯過了！大苑子秋冬限定的濃醇鮮奶系飲品「許慶良芋頭鮮奶」強勢回歸，嚴選台灣優質大甲芋頭和特A級許慶良鮮乳調和而成的芋頭鮮奶，一入口就能品嘗到濃濃芋頭的濃郁香氣、加上鮮乳的滑順香濃，還可吸到口感綿滑的芋泥。

此外，今年大苑子更挑戰夢幻嚼感系飲品，首次於10/29推出香Q彈牙的MINI小芋圓系列飲品，芋圓分別有芋頭、地瓜、紫薯三種口味，顆顆香甜濃郁，自然無添加。與濃郁的芋頭鮮奶完美調和的「許慶良MINI芋圓芋頭鮮奶」，一入口能同時能品嘗到芋頭鮮奶的綿密滑順，以及小芋圓的濃郁嚼感，讓芋頭控兩種願望一次滿足。新品另有「許慶良MINI芋圓鮮奶茶」。

售價：許慶良芋頭鮮奶中南65元/ 北70元，許慶良MINI芋頭芋圓鮮奶中南75元/ 北80元，許慶良MINI芋圓鮮奶茶70元。

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