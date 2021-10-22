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燦坤「超群振心購物節」17家門市獨家加碼優惠、滿額禮
響應政府振興券，燦坤10月31日前推出「超群振心購物節」，活動期間燦坤實體會員至門市消費可享會員促銷價最低59折起，指定商品再得燦坤獨家「超群振心券」，刷合作金庫、第一銀行、花旗銀行、台新銀行、永豐銀行、國泰世華信用卡除了可享分期0利率，再加碼1,088「銀行現折券」，現場皆能立即折價；燦坤實體會員來店消費全館商品不限金額即可抽整單免費，持紙本振興五倍券中獎機率再翻倍（單筆最高回饋50,000元）。
為了讓消費者的振興五倍券用得更超值，燦坤10月22日至10月24日限時3天針對17家門市周年、滿月再推出歡慶優惠，於指定門市憑振興五倍券購買指定冰箱、洗衣機，還能再加碼升級6年免費延長保固，加購內槽清洗與消毒送2年延長保固，並可享全台最長且唯一的8年保固。
10月22日至10月24日燦坤台南永康大灣店、鹽行店還有振興券超強加碼，風扇與季節性商品出清價5折起，任天堂Switch主機搭配健身環大冒險及玻璃螢幕保護貼組合優惠價11,888元。
此外，活動期間實體會員至燦坤指定門市消費滿額最高送SAMPO肩頸按摩器、SAMPO 8公升電烤箱等好禮，消費每滿5,000元即可再獲得抽獎券一張，有機會將市價19,900元的BenQ 43吋4K電視帶回家。活動詳情依燦坤3C臉書粉絲團與各店公告為準。
燦坤加碼優惠指定門市包括新莊店、化成店、泰林店、泰山明志店、五股店、內壢忠孝店、大園店、竹東店、台中旗艦店、台中五權店、公益店、新大里店、力行店、鳳山二店、林園店、永康大灣店、鹽行店。電視抽獎限定門市：泰山明志店、內壢忠孝店、大園店、竹東店、台中旗艦店、力行店、永康大灣店、鹽行店。
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