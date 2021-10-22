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包機快閃就是狂！柏萊士BR 05 GMT腕表一日台東秀奢華

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross BR 05 Skeleton NightLum腕表，21萬8,000元。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross BR 05 Skeleton NightLum腕表，21萬8,000元。圖 / 柏萊士提供

隨著疫情解禁，五倍券發行，旅展登場，國人渴望旅遊、自由移動的情緒也再度湧現。瑞士鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）過往擅長打造各式現代或復古風格的飛行表款，今日品牌專程包機前往台東，舉辦一日快閃的表款體驗活動，並帶來BR 05 GMT腕表與風格旅行的多元聯想。

特殊打造的包機體驗，從登機、機上細節皆換上Bell & Ross的經典黑色與「&」Logo，不僅模特兒變身帥氣空少，更有空姐派發Bell & Ross日報，封面即為近日發行的BR 05 GMT腕表，並以鮮紅色的行李箱為底，搭配登機證、墨鏡，帶來悠閒的旅行氣氛。BR 05系列是BR系列的第五號系列，並在正方形的印象中注入了圓形，散發洗鍊風格。同時GMT款式更具有兩地時間功能，將能透過雙色內圈的24小時刻度與第二地時間指針，一目了然，簡潔並富設計感，實用性大增。

自2019年問世的BR 05系列，目前已發展成包含共40毫米的BR 05 Gold、BR 05 Skeleton、BR 05 Steel、42毫米的BR 05 Chrono，與最新推出的BR 05 GMT。功能涵蓋自動、兩地時間、計時碼表，甚至「開芯」式的鏤空設計，面盤顏色並有黑、銀、灰、藍多種配色。

今日除了以BR 05 GMT兩地時間表款為主打，現場再帶來BR 05 Diamond與BR 05 Skeleton Nightlum兩款設計。前者將表圈綿密鑲嵌以總重0.88克拉的172顆鑽石，讓原本俐落、陽剛的印象賦予了閃耀氣質，自動上鍊機芯具備時間顯示功能，訂價則約34萬6,000元起；後者則採用鏤空機芯，通透顯示零件、齒輪與時間的運作奧祕。面盤時標並加以夜光塗料，使得夜間、低光源時也能辨讀時間。全球限量500只，訂價則約19萬9,000元起。

Bell & Ross BR 05 GMT腕表，17萬5,000元。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross BR 05 GMT腕表，17萬5,000元。圖 / 柏萊士提供
特殊打造的包機，諸多細節皆換上經典的Bell & Ross黑色與「&」Logo。圖 / 柏萊士提供
特殊打造的包機，諸多細節皆換上經典的Bell & Ross黑色與「&」Logo。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross今日於台東舉辦BR 05 GMT體驗活動，除了大手筆包機，更在機艙內派發「Bell & Ross日報」。記者釋俊哲 / 攝影
Bell & Ross今日於台東舉辦BR 05 GMT體驗活動，除了大手筆包機，更在機艙內派發「Bell & Ross日報」。記者釋俊哲 / 攝影
模特兒帥氣變身空少，並展示手上的Bell & Ross BR 05 GMT腕表。圖 / 柏萊士提供
模特兒帥氣變身空少，並展示手上的Bell & Ross BR 05 GMT腕表。圖 / 柏萊士提供
除BR 05 GMT腕表，現場並「同場加映」BR 05 Diamond腕表（右）。記者釋俊哲 / 攝影
除BR 05 GMT腕表，現場並「同場加映」BR 05 Diamond腕表（右）。記者釋俊哲 / 攝影
BR 05 Diamond腕表鑲嵌總重0.88克拉的172顆鑽石，讓原本俐落、陽剛的印象賦予了閃耀氣質。圖 / 柏萊士提供
BR 05 Diamond腕表鑲嵌總重0.88克拉的172顆鑽石，讓原本俐落、陽剛的印象賦予了閃耀氣質。圖 / 柏萊士提供

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