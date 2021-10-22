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三星商城「Samsung Week雙11生日慶」每日精選商品最高折11,111元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，Samsung Galaxy Z Flip3 5G（8GB＋128GB版本）搭配Samsung Cube無風智慧清淨機現折11,111元。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，Samsung Galaxy Z Flip3 5G（8GB＋128GB版本）搭配Samsung Cube無風智慧清淨機現折11,111元。圖／台灣三星提供

電商購物節已成為消費者每年購入夢想清單的最佳時機，台灣三星持續深耕線上網路商城，宣布11月1日至11月14日舉辦三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，推出A＋B自由配最高折11,111元、LINE購物下單並以LINE Pay支付全館最高17%回饋、限量必搶優惠商品等多重好康；11月更推出原價990元的雙向閃電快充10,000mAh行動電源（EB-P1100CSTGTW）限量特價111元。

三星商城「Samsung Week雙11生日慶」推出精選商品組合限量回饋，涵蓋手機、電視、電競螢幕、平板、真無線藍牙耳機、空氣清淨機等指定商品，A＋B區搭配選購最高折11,111元。像是最新摺疊手機Samsung Galaxy Z Flip3 5G（8GB＋128GB版本）搭配Samsung Cube無風智慧清淨機原價53,788元，現折11,111元，相當於不到8折就能打包帶回家；32型The Frame美學電視搭配27吋 Odyssey G7 1000R曲面電競顯示器不到3萬元即可入手；Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi單機版本搭配Samsung Galaxy Watch4 44mm藍牙版25,890元、優惠價20,779元。

宅經濟發酵促動線上購物需求大增，三星商城推出眾多優惠，整個11月於LINE購物下單皆享7%回饋，11月10日至11月12日加碼最高11%回饋無上限，若選擇LINE Pay支付滿3萬元再享3% LINE Points回饋、刷中信LINE Pay卡再加碼3%，優惠層層疊加，相當於最高可享17%回饋。此外，三星串聯線上、線下通路服務，購買任一款手機、平板或穿戴裝置，選擇於三星智慧館取貨，再送三星聯名APUJAN時髦口罩。

每年雙11最令人心動的便是各種售價由「1」組合的驚喜價商品，三星商城11月1日至11月14日提供每日精選商品特價11,111元或最高折11,111元，包括今年最新發表的智慧穿戴產品「Samsung Galaxy Watch4 40mm藍牙版及Galaxy Buds2周年慶組合」，原價13,980元、直殺11,111元即可入手，11月1日限量開賣。

台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi單機版本搭配Samsung Galaxy Watch4 44mm藍牙版原價25,890元、優惠價20,779元。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi單機版本搭配Samsung Galaxy Watch4 44mm藍牙版原價25,890元、優惠價20,779元。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi單機版本搭配Samsung Galaxy Watch4 44mm藍牙版原價25,890元、優惠價20,779元。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi單機版本搭配Samsung Galaxy Watch4 44mm藍牙版原價25,890元、優惠價20,779元。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，32型The Frame美學電視搭配27吋Odyssey G7 1000R曲面電競顯示器不到3萬元即可入手。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，32型The Frame美學電視搭配27吋Odyssey G7 1000R曲面電競顯示器不到3萬元即可入手。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，32型The Frame美學電視搭配27吋Odyssey G7 1000R曲面電競顯示器不到3萬元即可入手。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，32型The Frame美學電視搭配27吋Odyssey G7 1000R曲面電競顯示器不到3萬元即可入手。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，Samsung Galaxy Z Flip3 5G（8GB＋128GB版本）搭配Samsung Cube無風智慧清淨機現折11,111元。圖／台灣三星提供
台灣三星11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，Samsung Galaxy Z Flip3 5G（8GB＋128GB版本）搭配Samsung Cube無風智慧清淨機現折11,111元。圖／台灣三星提供
Samsung雙向閃電快充10,000mAh行動電源，原價990元、11月三星商城限量特價111元。圖／台灣三星提供
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