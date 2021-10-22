三星商城「Samsung Week雙11生日慶」每日精選商品最高折11,111元

電商購物節已成為消費者每年購入夢想清單的最佳時機，台灣三星持續深耕線上網路商城，宣布11月1日至11月14日舉辦三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，推出A＋B自由配最高折11,111元、LINE購物下單並以LINE Pay支付全館最高17%回饋、限量必搶優惠商品等多重好康；11月更推出原價990元的雙向閃電快充10,000mAh行動電源（EB-P1100CSTGTW）限量特價111元。

三星商城「Samsung Week雙11生日慶」推出精選商品組合限量回饋，涵蓋手機、電視、電競螢幕、平板、真無線藍牙耳機、空氣清淨機等指定商品，A＋B區搭配選購最高折11,111元。像是最新摺疊手機Samsung Galaxy Z Flip3 5G（8GB＋128GB版本）搭配Samsung Cube無風智慧清淨機原價53,788元，現折11,111元，相當於不到8折就能打包帶回家；32型The Frame美學電視搭配27吋 Odyssey G7 1000R曲面電競顯示器不到3萬元即可入手；Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi單機版本搭配Samsung Galaxy Watch4 44mm藍牙版25,890元、優惠價20,779元。

宅經濟發酵促動線上購物需求大增，三星商城推出眾多優惠，整個11月於LINE購物下單皆享7%回饋，11月10日至11月12日加碼最高11%回饋無上限，若選擇LINE Pay支付滿3萬元再享3% LINE Points回饋、刷中信LINE Pay卡再加碼3%，優惠層層疊加，相當於最高可享17%回饋。此外，三星串聯線上、線下通路服務，購買任一款手機、平板或穿戴裝置，選擇於三星智慧館取貨，再送三星聯名APUJAN時髦口罩。