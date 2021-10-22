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藍皮解憂號明首航遭爆車體傾斜影響安全 台鐵回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
藍皮解憂號觀光列車將於明天首航。圖／雄獅旅遊提供
藍皮解憂號觀光列車將於明天首航。圖／雄獅旅遊提供

藍皮解憂號觀光列車將於明天首航，不過台鐵產業工會今天卻爆料，該車試航後發現車體傾斜，行車間車體重力會分布不均，導致過度搖晃，進而產生行車安全上疑慮，台鐵收到通報後更是消極未處理。

對此，台鐵局表示，藍皮列車係由不同型式車廂編組而成，其中TPK32200型與TP32800型側板下緣構造不同，32200型式為斜邊，32800型式為直邊，停在月台時產生車身不對齊現象，容易造成有車體傾斜錯覺。查所有藍皮車廂於本次整修工程車輛走行部分、轉向架、連結裝置等均做完整檢修，經出廠完工檢查，檢查結果各項尺寸量測，全部符合檢修規章規定（如檢查表），且經過出廠試車及多次試運轉通過，可確保行駛安全無虞。

據了解，在秦陽改造後出廠檢查發現，前後左右端樑高度差確實出現些許落差，標準值是15mm，量測是24mm，突出不到1公分，差15mm都在標準值內。內部也透露，外觀側看確實是有點歪，但不嚴重，目前只有一輛比較明顯，不會影響行車安全。

至於針對台鐵產工說，潮州調車場進路號誌機故障，現場員工通報了三個月都還未改善。台鐵局表示，進路表示器是為調車號誌附屬顯示，非屬行車保安號誌主裝置，僅為輔助顯示進路到點設施，不影響正線行車及日常調車控制，原先待料目前已先整備在用品，預計10月29日修復四處，其餘預計11月全部修復完畢。

台鐵

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