用「讀劇」呼喚臺北 北藝中心短篇故事線上看

若要把對臺北車站的記憶寫成故事，你會怎麼寫呢？北藝中心的「北車寫作計畫」推出五部短篇故事，以「讀劇」的形式呈現，是鮮少有機會可觀賞到的演出方式，目前於LINE TV數位劇場限時開放觀看中。

「北車寫作計畫」顧名思義就是以臺北車站為主題，北藝中心邀請了五位劇作家各自發展出對北車充滿奇想的文本，透過不同角度，以「讀劇」的形式來表達臺北車站的各種樣態，與在台灣各個族群的生活面貌。「讀劇」是最單純的演出形式，也是劇作家用來推薦原創劇本的方式，除了要表達出對白應有的情感及角色個性，演員也會手持劇本，將旁白讀出來，這次的系列作品屬較完整的讀劇演出，故也會搭配簡單的燈光及道具，在這樣單純的環境下會特別聚焦在「言語」上，對話間的空隙與節奏，讓觀眾有足夠的時間去感受劇情的箇中奧妙。以臺北車站作為中心的「北車寫作計畫」是一個為了回應對於優質劇本需求而生的寫作計畫，集結了臺灣人民的記憶，邀請五位創作風格迥異、關注不同議題的編劇，書寫出臺北車站的各種樣態，創作各約三十分鐘的短篇，線上開放訂閱限時三個月，歡迎有興趣的觀眾前往觀看。