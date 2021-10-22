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《魷魚遊戲》鄭浩妍瘋露腰裝！Rose、Jennie也愛這樣穿
最近天氣轉涼，終於可以換上秋冬新衣了！今年許多女星都愛上短版或中空造型上衣，露出腰部曲線，除了單穿也會配上夾克、西裝外套，以「內外季節錯亂」的混搭趣味展現個性時尚感。如果最近剛好要添購新衣，不妨可參考一下這個大熱趨勢喔！
以《魷魚遊戲》爆紅的韓國女模鄭浩妍，最近穿上CELINE的毛呢西裝外套配針織斜肩連身衣、水洗丹寧直筒褲，這件連身衣剪裁非常特別，不只肩膀設計不對稱，腰部傾斜挖空細節更是火辣率性，單穿配牛仔褲展現健美活潑質感，搭配西裝外套則是更霸氣有型。
BLACKPINK成員Rose朴彩英最近也瘋狂展現各種露腰秋冬時尚造型，像是以Saint Laurent秋季黑白千鳥格紋西裝外套內搭黑色的露腰褲裝，或是直接單穿衣襬有束口設計的橘色短版上衣。而另一成員Jennie則是偏愛Alexander Wang秋冬的粉色渲染短版衛衣，穿出性感甜美的運動風。同品牌另外也有粉色紮染緞背心和短版外套，讓女星太妍輕鬆穿出俏皮陽光氣息。
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