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《魷魚遊戲》鄭浩妍瘋露腰裝！Rose、Jennie也愛這樣穿

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年許多女星都愛上短版或中空造型上衣，露出腰部曲線，除了單穿也會配上夾克、西裝外套，以「內外季節錯亂」的混搭趣味展現個性時尚感。圖／品牌提供、摘自IG
今年許多女星都愛上短版或中空造型上衣，露出腰部曲線，除了單穿也會配上夾克、西裝外套，以「內外季節錯亂」的混搭趣味展現個性時尚感。圖／品牌提供、摘自IG

最近天氣轉涼，終於可以換上秋冬新衣了！今年許多女星都愛上短版或中空造型上衣，露出腰部曲線，除了單穿也會配上夾克、西裝外套，以「內外季節錯亂」的混搭趣味展現個性時尚感。如果最近剛好要添購新衣，不妨可參考一下這個大熱趨勢喔！

以《魷魚遊戲》爆紅的韓國女模鄭浩妍，最近穿上CELINE的毛呢西裝外套配針織斜肩連身衣、水洗丹寧直筒褲，這件連身衣剪裁非常特別，不只肩膀設計不對稱，腰部傾斜挖空細節更是火辣率性，單穿配牛仔褲展現健美活潑質感，搭配西裝外套則是更霸氣有型。

BLACKPINK成員Rose朴彩英最近也瘋狂展現各種露腰秋冬時尚造型，像是以Saint Laurent秋季黑白千鳥格紋西裝外套內搭黑色的露腰褲裝，或是直接單穿衣襬有束口設計的橘色短版上衣。而另一成員Jennie則是偏愛Alexander Wang秋冬的粉色渲染短版衛衣，穿出性感甜美的運動風。同品牌另外也有粉色紮染緞背心和短版外套，讓女星太妍輕鬆穿出俏皮陽光氣息。

以《魷魚遊戲》爆紅的韓國女模鄭浩妍，穿CELINE的毛呢西裝外套配針織斜肩連身衣、水洗丹寧直筒褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
以《魷魚遊戲》爆紅的韓國女模鄭浩妍，穿CELINE的毛呢西裝外套配針織斜肩連身衣、水洗丹寧直筒褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
以《魷魚遊戲》爆紅的韓國女模鄭浩妍，穿CELINE的毛呢西裝外套配針織斜肩連身衣、水洗丹寧直筒褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
以《魷魚遊戲》爆紅的韓國女模鄭浩妍，穿CELINE的毛呢西裝外套配針織斜肩連身衣、水洗丹寧直筒褲。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
BLACKPINK成員Rose朴彩英以Saint Laurent秋季黑白千鳥格紋西裝外套內搭黑色的露腰褲裝。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK成員Rose朴彩英以Saint Laurent秋季黑白千鳥格紋西裝外套內搭黑色的露腰褲裝。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK成員Rose朴彩英以Saint Laurent秋季黑白千鳥格紋西裝外套內搭黑色的露腰褲裝。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK成員Rose朴彩英以Saint Laurent秋季黑白千鳥格紋西裝外套內搭黑色的露腰褲裝。圖／Saint Laurent提供
Jennie穿Alexander Wang秋冬的粉色渲染短版衛衣，展現性感甜美的運動風。圖／Alexander Wang提供
Jennie穿Alexander Wang秋冬的粉色渲染短版衛衣，展現性感甜美的運動風。圖／Alexander Wang提供
Rose朴彩英穿衣襬有束口設計的橘色短版上衣。圖／摘自IG
Rose朴彩英穿衣襬有束口設計的橘色短版上衣。圖／摘自IG
太妍穿Alexander Wang粉色紮染緞背心和短版外套，俏皮陽光。圖／Alexander Wang提供
太妍穿Alexander Wang粉色紮染緞背心和短版外套，俏皮陽光。圖／Alexander Wang提供

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