鮮乳加蛋黃狠下重本！厚工卡士達超夢幻

統一麵包「卡士達」搭配飲品，是上班族早餐的優質選。 攝影／易俊帆

等電梯進辦公室時，手上拎的早餐通常是話題開端，迅速買好美味麵包和飲料組合，再加上熱量控制得宜，那就是超棒的！一款卡士達麵包熱量280大卡，一口咬下細緻滑嫩的內餡，滿口蛋奶香味和綿密Q軟的麵包體兩相融合，配上無加糖豆漿就能快速解決早餐，帶著美好心情上職場，無疑是上班族早餐最聰明的選擇。

鮮乳加蛋黃下重本厚工製作出來的「卡士達」香氣濃郁，一吃著迷。 攝影／易俊帆

卡士達麵包之所以成為許多上班族早餐人氣首選，因為它選用下重本的原料及繁複工法，吃過就會記得口中濃郁的香氣。其中，統一麵包「卡士達」成就高口碑，秘訣在於強強聯手！融合瑞穗鮮乳與蛋黃掌握黃金比例以文火長時間熬煮，狠下重本花「厚工」鎖住蛋奶香氣，打造細緻絲滑的美味，正是不容妥協的關鍵。

吃到美味的「卡士達」麵包，立刻擁有好心情。 攝影／易俊帆

源自歐式甜點的卡士達Custard主原料是牛奶和雞蛋，加熱後凝固撞擊出迷人香氣，不少知名泡芙裡裝填的就是卡士達，香濃滑順的甜品主角正是統一麵包「卡士達」靈感來源。卡士達餡放進Q軟麵包當中，一撕開就聞得到蛋奶香氣，內餡和麵包在口中交融香甜濃郁不膩口的滋味，讓人難以抗拒、想一吃再吃。

裡外兼備的統一麵包卡士達，中間露出一點卡士達餡，帶有陽光朝氣的色彩給人振奮好心情。

搭配水果，「卡士達」麵包搖身一變成為下午茶主角。 攝影／易俊帆

卡士達是一款百變麵包，超多元創意吃法很顛覆饕客的想像。以溫度來說，試試冷凍過的卡士達吃起來彷如雪糕口感般！不妨趁優惠期間多買幾個放進冷凍櫃，隨時可以應援。用微波或是烤箱稍微復熱，提升了卡士達內餡香濃感，帶有一點流動的內餡瞬間層次豐富起來，濃郁滋味一吃就愛上。

別忘了卡士達是下午茶甜點的要角，有統一麵包卡士達那就來一場午茶約會吧！搭配當令季節水果或帶有果酸調的果醬夾進卡士達當中，搖身一變成為主題式下午茶點心，來點創意增添話題，配上咖啡、茶品，除了口感滿足之外，心裡也洋溢幸福的甜蜜感受，開心可以天天擁有。

外型時尚可愛，「卡士達」麵包是人氣王。 攝影／易俊帆

麵包控們別錯過！「統一麵包 感謝有您」消費者的支持與陪伴優惠好評加碼，期間限定加10元多一件，10月20日~ 11月16日期間每週五、六、日卡士達加10元多一件，統一麵包持續以「厚工」的技術、用心的堅持製作出許多美味的麵包等我們品嘗，隨時隨地感受美好。

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