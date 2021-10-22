7-ELEVEN秋季新冰報到！免出國就能帶味蕾環遊日韓

本周氣溫驟降，7-ELEVEN趁勢推出火熱「名鍋盛典」火鍋季活動搶攻冒煙商機，帶動相關類別業績成長逾1成，即日起更推出一系列冰品，讓消費者吃完火鍋來份冰涼甜點，在家就能享受火鍋店的儀式感。

7-ELEVEN本周開跑的「名鍋盛典」火鍋季活動，引進超過70種名店、進口湯底，其中與太和殿、晶華三燔、煮時光、石二鍋等在地名店及火鍋知名品牌獨家合作的商品堪稱本次火鍋季四大天王，像是新品「晶華壽喜燒鍋」上市3天平均每天熱銷破萬鍋，還有麻辣湯底、微波即食的鮮食以及一箱即享湯底、配料、肉品的冷凍鍋物組均可一站購足，更享指定商品任選3入88折優惠。

看準換季冰品甜點化商機，7-ELEVEN即日起攜手日本知名大廠LOTTE、韓國人氣品牌Binggrae、起源自美國的COLD STONE，推出5款秋冬限量夢幻冰品，以「創新食感」、「創意造型與包裝」、「濃郁風味」3大特色開發適合秋冬的新冰，並搭配任選2件95折嘗鮮價活動，無法出國也能就近到7-ELEVEN帶味蕾環遊日韓。

源自美國的COLD STONE為7-ELEVEN量身打造2款適合秋冬品嘗的獨家限量全新濃郁系冰品，像是首次推出的「雪之北海道牛奶酷樂杯」，嚴選日本北海道十勝乳霜黃金比例調配而成，每一口極致濃郁驚艷味蕾，鮮乳界的奢華美味，彷彿一秒零時差飛日本，售價109元；以翻玩傳統美味為主題，耗時半年研發的「花生牛奶冰心蛋糕」，以碩大飽滿的花生製成花生牛奶冰淇淋，更將海綿蛋糕升級成花生海綿蛋糕包裹，是甜點也是冰品，花生控值得一嘗，售價70元。

7-ELEVEN年年熱銷、來自日本的樂天LOTTE再推2款創新食感的獨家限定新品，「新冰酷立吸冰淇淋－濃厚葡萄口味」以香濃冰淇淋遇上酸甜葡萄汁，並融合獨家微粒冰晶，創造濃郁滑順中帶有爽脆的創新口感，包裝以特殊的旋蓋立袋設計，一手就能開心享用，售價69元；冬季限定的「爽冰淇淋－生巧克力香草口味」以耗工的螺旋製程將巧克力醬注入冰淇淋之中，吃得到巧克力醬新鮮融合冰淇淋的濃郁風味，搭配猶如薄雪般鬆軟、細膩的脆冰口感，售價59元。