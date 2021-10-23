全網雙11搶便宜，你購物清單列好了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》分析網友在「雙11」前後相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大雙11購物品項有哪些。

一年一度的「雙11」即將來臨，每逢這個時期，各家電商通路便會推出促銷活動，再加上今年發放的五倍券，更適用於多數的大型電商網購。今年雙11購物節，你想好要買什麼了嗎？

「服飾美妝」類最受網友關注 「民生日用」成雙11囤貨首選

在網友熱議的雙11購物品項中，「服飾配件」及「美妝保養」等時尚造型類的產品獲得較多關注。其中，在「服飾配件」上更是討論熱烈，許多網路團購會推出雙11超殺優惠，其便宜的優惠價格，引來不少民眾直呼「小孩才選擇！我直接包色」、「去年雙11已爆買一波，好期待！想要包包」。另外，則是有網友會分享「美妝保養」產品的優惠情報及產品實測文章，像是日前有多篇「克蘭詩雙十一早鳥禮包好划算」等禮包開箱的熱門文章，讓民眾能搶在雙11前先觀望適合自己肌膚的產品，並且買到最優惠的價格。

雙11購物6大品項網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「家電」及「3C」等電器產品面向，也吸引不少網友討論。在「家電」類別中，特別又以「電視」最受民眾熱議，許多網友會發文請益、比較各品牌電視及其尺寸差異，有網友就建議「電視買大不買小，等雙11會更殺」等。「3C」則是以「筆電」的討論度最高，不少民眾想趁雙11時，為自己換一台電腦，日前就有網友發問「雙11買電腦會比較便宜嗎」，引來民眾回覆「只有在雙11才有甜頭，其他時間，盤～」，但也有網友認為「雙11大部分的商品只會在原來的價格上打上特價，實際一毛錢都沒降」等。

此外，在「民生日用」方面，因多屬消耗品，加上能夠久放，因此有許多網友會趁著雙11的優惠先囤上一波「衛生紙」或「衛生棉」等產品，有民眾表示「我都雙11買一大箱，很划算」、「我也在等雙11要囤貨」等，分享自己省錢的方法。

你想好雙11要買什麼了嗎？如果還在觀望的話，不妨根據網友的討論，列好自己的購物清單，在雙11大買一波吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》