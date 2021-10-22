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2021部落觀光嘉年華29日登場 特色活動看這裡

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年「2021台灣部落觀光嘉年華－歡迎來作部落客」將從10月29日起至10月31日連續3天在華山文創園區紅磚A棟舉辦。圖／觀光局提供
今年「2021台灣部落觀光嘉年華－歡迎來作部落客」將從10月29日起至10月31日連續3天在華山文創園區紅磚A棟舉辦。圖／觀光局提供

為宣傳部落特色及觀光成果，交通部觀光局自2014年起已連續八年舉辦「台灣部落觀光嘉年華」活動，讓遊客認識原民文化，並到部落觀光旅遊，今年將從10月29日起至10月31日連續3天在華山文創園區紅磚A棟舉辦。

觀光局說，2021台灣部落觀光嘉年華－歡迎來作部落客，整合原住民族委員會、文化部、勞動部勞動力發展署、內政部營建署、行政院農業委員林務局及觀光局轄下參山、日月潭、阿里山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸國家風景區管理處等相關單位共同參展。

觀光局說，活動展現台灣原住民16族的多樣風貌及文化藝術風采，屆時各單位將展示各自部落觀光品牌行銷成果，將原民文化的生活、內涵呈現在大家面前。

觀光局說，活動規畫多項主題區，如室內管區的「成果展示區」展現各部會及觀光局轄下七大風景管理處推動部落觀光計畫的成果；「部落商品及遊程展示區」展示部落主題式觀光遊程及商品，提供民眾了解部落旅遊路線、特色商品。現場更安排適合親子共創的手作體驗「DIY活動區」；「舞台區」也安排原住民歌舞及促銷活動。

觀光局說，本年度獨特的戶外市集「瘋部落-買甚麼？到底！」則有島嶼生活工藝、布農小米套餐、原生有機茶葉、友善栽種蔬果、圖紋風文創生活用品、客製化香薰、香氛除穢包、香草純露、在地農特產品、手作工藝飾品、手工織布染布竹編、竹陀螺DIY、小米酒等等及2021自行車旅遊年得獎遊程介紹，展現獨特的部落觀光商品特色。

觀光局說，現場安排許多精彩活動，如各部落的歌舞表演、集戳章拿好禮、現場抽獎等，並邀請Amis旮亙樂團、達瑪巒文化藝術團、高雄寶山及二集團部落布農族八部合音、泰雅原舞工坊以及知名歌手舒米恩現場演出，透過樂舞、特色遊程、魅力商品和工藝，讓大家看見台灣原住民部落族觀光文化的多元與豐富性。

觀光局 原住民

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