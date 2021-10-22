德國工藝擦撞紐約活力 Montblanc聯手PSNY推環保皮件

德國一向給人嚴謹、工藝的印象，而美國的紐約則一向散發大都會的充沛活力，德國精品品牌萬寶龍（MONTBLANC）延續環保、永續主題，與紐約時尚品牌Public School合作，推出一系列Montblanc x PSNY聯名皮件與配件系列，除採用再生纖維與環保材料，日前並於紐約麥迪遜大道旗艦店舉辦發表派對，展現優雅活力。

由台裔設計師周道一（Dao-Yi Chow）與Maxwell Osborne於2008年創立的美國時裝品牌，以融合的理念挑戰經典傳統，並依循永續性發展為原則。萬寶龍北美區總裁Sylvain Costof表示，將透過此次合作，讓具環保意識的消費者也有機會體驗Public School New York的顛覆性街頭穿搭風格，「這證明了奢華皮革系列可以兼具時尚與實用，也能對環保負起責任。」

以漁網、地毯和織物廢料回收再製成的ECONYL®的環保尼龍紗線，被運用在皮件的外部與襯裡面料，背帶則使用回收聚酯纖維。細節與顏色則是本次聯名的又ㄧ亮點，例如名片夾使用粒面皮革剩料和青檸色皮革製作，並印有「The pen(cil) is mightier than the sword」的字句，譯為中文可為「筆鋒比劍利」，出自英國作家Edward Bulwer-Lytton的作品《樞機黎塞留》，唯本次PSNY巧思將pen的後方加上cil變成了「鉛筆」，是另類的思潮變奏。