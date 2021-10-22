快訊

振興加碼券第二周全抽出！一張圖表看7大加碼券幸運號碼

混打憂副作用「被車輾過」醫：沒這麼恐怖 發燒機率多5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

振翅攀樹趣親子體驗免費 嘉義縣振興市集下周末登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣首場振興市集30日下周末登場，配合市集，在縣府前廣場大雨豆樹下，舉辦「振翅攀樹親子體驗活動」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首場振興市集30日下周末登場，配合市集，在縣府前廣場大雨豆樹下，舉辦「振翅攀樹親子體驗活動」。圖／嘉縣府提供

五倍券發行，嘉義縣首場振興市集30日下周末登場，配合市集，在縣府前廣場大雨豆樹下，舉辦「振翅攀樹親子體驗活動」，活動時間上午9點到下午4點，藉攀樹體驗樹木養護工作，讓民眾親近大自然，網路報名上午9點到28 日下午5點止。

嘉縣長年推動珍貴老樹保護及樹木養護，養護需具備專業攀樹技巧，透過攀樹讓民眾了解養護樹木不易，活動聘嘉大森林暨自然資源學系教練，指導攀樹技巧及監督安全，讓大人小孩安心攀樹，鍛鍊耐力，活動免費，歡迎民眾踴躍報名。

農業處說，活動分6梯次，每梯次15人（網路報名10人、現場報名5人），共90名額，採線上及現場報名，網路報名上午9點到28 日下午5點止，未在該場次前20分鐘完成報到視同放棄，名額改開放現場報名，網路報名網址：https://reurl.cc/0xZp86

現場報名：30日上午8點40分、9點40分、10點40分及下午1點10分、2點10分、3點10分到現場報到處，完成報到索取體驗券，憑券入場，錄取體驗者請著運動服及布鞋，未能準時報到即喪失資格。當天除攀樹活動，每場次另開放現場報名手作DIY植物種子吊飾製作，同樣分6梯次，每梯次15人，共90人。

當天同時有「小花蔓澤蘭防治暨台灣原生植物、樹木病蟲害及栽培管理」宣導，為加強入侵植物防除意識，安排小花蔓澤蘭防護噴霧DIY教學、肥料及台灣原生植物苗木介紹與贈送，分4梯次進行，每梯次50人，共200名額，可在30日上午8點30分、0點、下午1點、2點30分到現場報名。

嘉義縣首場振興市集30日下周末登場，配合市集，在縣府前廣場大雨豆樹下，舉辦「振翅攀樹親子體驗活動」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首場振興市集30日下周末登場，配合市集，在縣府前廣場大雨豆樹下，舉辦「振翅攀樹親子體驗活動」。圖／嘉縣府提供

小花蔓澤蘭 DIY 親子

延伸閱讀

嘉縣議員批中央財稅不公要縣長革命 翁章梁:不是革命

持續更新／振興加碼券第二周開抽！一張圖表看7大加碼券幸運號碼

高中生搶觀摩學習歷程發表會 偏鄉學生從中「找自信」

統一超振興隨取卡取消五倍券限制 搶買民眾爆怨氣

相關新聞

水晶森林般的接待中心 蘊藏鄰里生活軌跡

「建築，是一首迂迴的詩」。對康智凱設計師而言，《永康麗莊》這個接待中心，是他對建築的概念履行，更隱含他對美好社會的想望，房屋銷售行為在台灣已屢見不鮮，我們應當將目光轉移，深刻探討銷售過程所留下的新印記，抑或是予人的新想像。

日進口「漢生萃暢胃顆粒」出包 緊急回收7.4萬盒

腸胃藥出包，食藥署今公布回收日本進口的腸胃藥「漢生萃暢胃顆粒」，共計「AIZA、AIZB、LMZA、LMZB」四個批號，...

2021部落觀光嘉年華29日登場 特色活動看這裡

為宣傳部落特色及觀光成果，交通部觀光局自2014年起已連續八年舉辦「台灣部落觀光嘉年華」活動，讓遊客認識原民文化，並到部...

德國工藝擦撞紐約活力 Montblanc聯手PSNY推環保皮件

德國一向給人嚴謹、工藝的印象，而美國的紐約則一向散發大都會的充沛活力，德國精品品牌萬寶龍（MONTBLANC）延續環保、...

雲朗集團推「透抽遊戲」 全台6間飯店玩轉經典情節

萬聖節將近，雲朗觀光集團搶搭近期最具話題性的《魷魚遊戲》熱潮，於集團旗下翰品酒店新莊、桃園、高雄、花蓮、兆品酒店台中、嘉...

振翅攀樹趣親子體驗免費 嘉義縣振興市集下周末登場

五倍券發行，嘉義縣首場振興市集30日下周末登場，配合市集，在縣府前廣場大雨豆樹下，舉辦「振翅攀樹親子體驗活動」，活動時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。