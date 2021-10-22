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振翅攀樹趣親子體驗免費 嘉義縣振興市集下周末登場
五倍券發行，嘉義縣首場振興市集30日下周末登場，配合市集，在縣府前廣場大雨豆樹下，舉辦「振翅攀樹親子體驗活動」，活動時間上午9點到下午4點，藉攀樹體驗樹木養護工作，讓民眾親近大自然，網路報名上午9點到28 日下午5點止。
嘉縣長年推動珍貴老樹保護及樹木養護，養護需具備專業攀樹技巧，透過攀樹讓民眾了解養護樹木不易，活動聘嘉大森林暨自然資源學系教練，指導攀樹技巧及監督安全，讓大人小孩安心攀樹，鍛鍊耐力，活動免費，歡迎民眾踴躍報名。
農業處說，活動分6梯次，每梯次15人（網路報名10人、現場報名5人），共90名額，採線上及現場報名，網路報名上午9點到28 日下午5點止，未在該場次前20分鐘完成報到視同放棄，名額改開放現場報名，網路報名網址：https://reurl.cc/0xZp86。
現場報名：30日上午8點40分、9點40分、10點40分及下午1點10分、2點10分、3點10分到現場報到處，完成報到索取體驗券，憑券入場，錄取體驗者請著運動服及布鞋，未能準時報到即喪失資格。當天除攀樹活動，每場次另開放現場報名手作DIY植物種子吊飾製作，同樣分6梯次，每梯次15人，共90人。
當天同時有「小花蔓澤蘭防治暨台灣原生植物、樹木病蟲害及栽培管理」宣導，為加強入侵植物防除意識，安排小花蔓澤蘭防護噴霧DIY教學、肥料及台灣原生植物苗木介紹與贈送，分4梯次進行，每梯次50人，共200名額，可在30日上午8點30分、0點、下午1點、2點30分到現場報名。
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